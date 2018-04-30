Etkinliklerle dolu bir yıl

SABAH Türkiye'yi geziyor
Sabah Gazetesi yazarları SABAH İL BULUŞMALARI ismi ile 2018 Ekim ayından beri her ay Anadolu'nun çeşitli illerinde bir dizi tematik buluşma düzenliyor. Sabah İl Buluşmaları'nda SABAH gazetesinin dev yazar kadrosu iki gün boyunca gidilen ilin tarihi ve turistik mekanlarını geziyor, yöresel yemeklerini tadıyor ve paneller düzenliyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın katılımıyla gerçekleşen panellere gidilen ilin Belediye Başkanı ve Valisi katılım gösteriyor. 31 Ekim 2017 tarihinde Konya'da başlayan İl Buluşmaları, aralık ayında Samsun'da, şubat ayında Kayseri'de, mart ayında Erzurum'da ve nisan ayında Balıkesir, Gaziantep, Sakarya ve Ordu'da gerçekleşti. İnşaat kurultayları
Sabah Gazetesi inşaat ve emlak sektörünün bugünü ve yarınını kentler özelinde konuşmak için paneller zincirine ev sahipliği yapmaya devam etti. İlki Nisan 2016'da, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
himayesinde İstanbul'da gerçekleşen Sabah Kentsel Dönüşüm
ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayları'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Mehmet Özhaseki
katılım gösterdi. Kurultaylar ekim ayında Bursa, eylül ayında İzmir, ekim 2017'de Kayseri ve Kasım ayında Antalya
'da gerçekleşti. Enerji ve maden forumu
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde düzenlenen 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu: Fırsat Yılı 2018 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Berat Albayrak
'ın teşrifleri ile gerçekleşen etkinlikte ülkemizin yeni enerji kaynakları açısından değeri, bu kaynakların çeşitliliği değerlendirildi. Girişimcilik zirvesi
Girişimcilerin inovasyon yapabilme becerilerini geliştirebilmek, kadın girişimciliğinin ön plana çıkmasına katkı sağlayabilmek, genç girişimciliğinin özendirilmesine ön ayak olabilmek adına 22 Kasım 2017 tarihinde Türkiye Girişimcilik Zirvesi gerçekleşti. Günaydın yılbaşı daveti
Günaydın Gazetesi; sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatından seçkin davetlilerini 18 Aralık 2017 tarihinde yılbaşı partisi ile bir araya getirdi. People İstanbul'da gerçekleşen "Yeni Yıla Günaydın" partisinde müzik, TV, iş ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim, Günaydın ailesiyle birlikte eğlendi. Uluslararası etkinlikler
Daily Sabah ve Istanbul Consular Corps (ICC) ortak etkinliği ile 5 Mart 2018 tarihinde İstanbul'daki Başkonsoloslar ve yabancı şirket yöneticilerini ağırladı. Türkiye'nin politik ajandasının ve uluslararası komitedeki rolünün konuşulduğu etkinliğe Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Gülnur Aybet katıldı.