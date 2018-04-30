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Etkinliklerle dolu bir yıl SABAH gazetesi yıl boyunca sayısız davet, il buluşması, inşaat kurultayı, zirve ve forum gerçekleştirdi. Etkinliklerde siyasiler ve alanında uzman isimler halkla bir araya geldi

Giriş Tarihi: 30.4.2018