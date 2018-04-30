Halka arz rekoru geliyor

Kurulduğu 1986 yılından bu yana ekonomiye hisse senedi ihraçları ve temettü ödemeleri kanalıyla 110 milyar doların üzerinde kaynak sağlayan Borsa İstanbul, Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye'de 2023'te nüfusun yüzde 10'u kadar yatırımcı ve işlem gören şirket sayısında da bine ulaşılması hedefleniyor. 1986'dan özellikle 2002 yılına kadar olan dönemde, siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik krizlerin etkisiyle yabancı yatırımcıların uzak kaldığı borsa, özellikle Kasım 2002'den sonra ilgi odağı haline geldi.



YABANCI İSTİKRARA GELDİ

1997/Ekim 2002 arasında borsadan 2.2 milyar dolarlık net yabancı çıkışı gerçekleşirken, Kasınm 2002/Mart 2018 tarihleri arasında ise 17.8 milyar dolarlık yabancı girişi oldu. Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi saldırılarına maruz kaldığı Mayıs 2013'te bu yana ise, hükümetin kararlı duruşu, ekonomide atılan adımlar ve herşeyden önemlisi de güçlü lider çerçevesinde kenetlenme, ekonomide tarihi başarıların yakalanmasına neden oldu. Büyüme, istihdam, ihracat, turizm ve yapısal reformlardan geri adım atılmayıp, mali disiplinin de sürdürülmesi yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin artmasını sağladı.



HALKA ARZLAR CANLANIYOR

Türkiye'de siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 24 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde perçinleşen güven unsuru halka arz piyasasına da yansıyor. Bu yılın ilk üç aylık döneminde gerçekleştirilen 6 halka arzdan 810 milyon dolar (3.1 milyar TL) gelir elde edildi. Başkanlık ve milletvekilliği seçimlerinin erkene alınmasıyla birlikte, 4 önemli şirket de halka arz süreçlerini hızlandırdı. Analistler, bu yıl halka arzlarda 3.5 milyar dolarla tarihi rekorun kırılmasını bekliyor. Önümüzdeki dönemde Aselsan, DeFacto, Şok ve Beymen'in halka arzından 10 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Şok'un halka arz büyüklüğünün 2.6- 3.1 milyar TL, Aselsan'ın ikinci halka arzının 5.5 milyar TL, Beymen'de 960 milyon TL, DeFacto'da ise 1.1 milyar liralık halka arzın gerçekleşmesi planlanıyor.



YERLİ İLGİSİ DE ARTIYOR

Borsa İstanbul'a geçen yılın ikinci yarısından itibaren yerli yatırımcı ilgisinin de hızla arttığı gözleniyor. Temmuz 2017'de 1 milyon 25 bin olan yerli yatırımcısı, Şubat 2018'de 1 milyon 99 bine ulaşırken, aynı dönemde yabancı yatırımcı sayısı da 9 bin 438'den 9 bin 629'a çıktı. Toplam yatırımcı sayısı ise 1 milyon 35 binden 1 milyon 109 bine yükseldi. Bu yıl da halka arzlar yatırımcı sayısındaki artışta etkili olurken, yıl sonuna kadar yerli yatırımcı sayısının 1 milyon 200 bine geçmesi bekleniyor.

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