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Köprü ve otoyollar saniyede 55 lira bastı

Giriş Tarihi: 30.4.2018
Köprü ve otoyollar saniyede 55 lira bastı
Köprü ve otoyollardan bu yılın ilk üç ayında elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.6 artarak 424 milyon 837 bin 221 liraya çıktı. Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollar, saniyede yaklaşık 54.6 lira gelir getirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) verilerine göre, 2001-2017 yıllarında köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 5.4 milyar, elde edilen gelir ise 10.6 milyar lira oldu. Bu yılın ilk üç ayında ise köprü ve otoyollardan 109 milyon 228 bin 125 araç geçişinden, 424 milyon 837 bin 221 lira gelir elde edildi. Günde ortalama 360 bine yakın aracın geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler ve köprülerinden yılın üç ayı itibarıyla 120 milyon 227 bin 498 lira, otoyollardan ise 304 milyon 609 bin 723 lira gelir sağlandı.
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Köprü ve otoyollar saniyede 55 lira bastı
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