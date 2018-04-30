Milli içecek 12 ülkenin sofrasına girdi

Türkıye'nin ayran ihracatı 2017'de bir önceki yıla kıyasla 3 kat artış göstererek, 2.6 milyon dolara ulaşırken, milli içecek
12 ülkenin sofrasında yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye geçen yıl 3 bin 993 ton ayran ihracatı karşılığında 2 milyon 605 bin 143 dolar gelir elde etti. Ayranlar, Katar, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova, Suriye, Irak, İsrail, Afganistan, Türkmenistan, Libya, Kuveyt ve İtalya sofralarında yer buldu. En çok ayran ihracatı ise Katar'a gerçekleştirildi.