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12 ülkenin sofrasına girdi

Giriş Tarihi: 30.4.2018
Milli içecek 12 ülkenin sofrasına girdi
Türkıye'nin ayran ihracatı 2017'de bir önceki yıla kıyasla 3 kat artış göstererek, 2.6 milyon dolara ulaşırken, 12 ülkenin sofrasında yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye geçen yıl 3 bin 993 ton ayran ihracatı karşılığında 2 milyon 605 bin 143 dolar gelir elde etti. Ayranlar, Katar, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova, Suriye, Irak, İsrail, Afganistan, Türkmenistan, Libya, Kuveyt ve İtalya sofralarında yer buldu. En çok ayran ihracatı ise Katar'a gerçekleştirildi.
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Milli içecek 12 ülkenin sofrasına girdi
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