Özbekistan’a dev turizm desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore
ziyaretlerine dün başladı. Özbekistan'da resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köksaray'da konakladı. Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşecek. İki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların yanı sıra iki lider basın toplantısı düzenleyecek. BUHARA'YA ZİYARET
Ardından iki ülke Cumhurbaşkanları işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin Ortak Bildiri'ye de imza atacak. Erdoğan, Taşkent'in yanı sıra yarın da ülkenin önde gelen şehirlerinden, Türk-İslam medeniyetlerinin ortak kültür şehri ve Orta Asya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan tarihi şehir Buhara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir görüşme gerçekleştirecek Erdoğan'ın gündeminde Özbekistan'ın 2017'de aldığı ekonomideki dışa açılma kararının ardından bu ülkeye dair yapılacak yatırımlar olacak. Özbekistan-Türkiye İş Forumu'na da iki cumhurbaşkanı katılacak. PROJELER GÜNDEMDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a dair dev yatırımların ilk işaretini Mirziyoyev'in geçtiğimiz aylarda Ankara'ya yaptığı ziyarette vermişti. Erdoğan, "Özellikle turizm
noktasında tabii ki Taşkent-Semerkant-Buhara buralar bizim için çok büyük önem arz ediyor. Özbekistan bu medeniyet şehirlerine ev sahipliği yapıyor" diye konuşmuştu. KAYAK MERKEZİ MÜJDESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kadim şehirlerin sadece ülkemizde değil, tüm Türk dünyasında, İslam dünyasında önemli bir yeri var. Turizm alanındaki ortak projelerimizle inşallah bunu başaracağız. Orada kayak turizmine yönelik olarak da dev bir projeyi inşallah bir Türk müteahhidiyle hayata geçireceğiz" açıklamasında bulunmuştu. MASADA ÖZBEK MADENLERİ DE VAR
Erdoğan'ın Özbekistan temaslarında kültür ve turizm yatırımlarının yanı sıra, tarım ve gıda sanayisi, inşaat malzemeleri, gıda işleme ve tarım makineleri, otomotiv ana ve yan sanayisi, tekstil, ilaç sanayisi, kimya, madencilik gibi alanlardaki yatırım alt yapıları da değerlendirilecek. Özellikle ülkedeki zengin altın madenlerine yatırım yapılması, üretime açılması konusunda da görüşmelerin yapılması bekleniyor. Erdoğan, Özbekistan temaslarının ardından yarın akşam saatlerinde Güney Kore'ye geçecek. ERDOĞAN'A SICAK KARŞILAMA
Özbekler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük coşku ile karşıladı. Erdoğan'ın yolunun üzerindeki direklere Özbek ve Türk bayrakları asılırken, caddelerdeki büyük panolara asılan çok sayıdaki "Özbekistan'a hoş geldiniz değerli Türk kardeşler", "Ülkemize hoş geldiniz sevgili Türk dostlar", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ekselansları Özbekistan Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz", "Ülkemize hoş geldiniz aziz Türk dostlar" yazıları dikkat çekti.