Pasaport nasıl alınır? Pasaport harçları ne kadar?

Uluslararası standartlarda hazırlanan e-Pasaportlar 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle kullanıma sunulmuştur. e-Pasaport başvurularınızı Türkiye'de 81 il ve 310 İlçe Emniyet Müdürlüğüne, yurt dışında ise bağlı bulunduğunuz dış temsilciliğimize yapabilirsiniz. Pasaport nasıl alınır? sorusunun yanıtı burada...

Pasaport türleri; Umuma Mahsus Pasaportlar, Hususi Pasaportlar, Hizmet Pasaportları, Diplomatik Pasaportlar, Geçici Pasaport veya Seyahat Belgesi olarak çeşitlendirilir.

e-Pasaport başvuru işlemi ne kadar sürmektedir?

Başvuru işlemi ortalama olarak 5-10 dk. içinde tamamlanmaktadır. Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı/yazım) sırasına girmektedir.

Pasaport defter ve harç bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (6) sayılı tarife ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Pasaport harçları ne kadar?

6 AY - 245.4 TL

1 YIL - 308.8 TL

2 YIL - 435.8 TL

3 YIL - 573.5 TL

4 - 10 YIL - 764 TL

Pasaport almak için gerekli belgeler

Son 6 ay içinde çektirilmiş 2 adet biyometrik, arka fonu beyaz fotoğraf (50 mm X 60 mm)

Üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı

Pasaport defter ücreti ve harç bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu

Daha önce alınmış ise eski pasaportun aslı

Cevap aradığınız tüm e-Pasaport işlemlerinizi https://epasaport.egm.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.