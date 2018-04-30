SABAH Türkiye’yi dünyaya anlattı

15 Temmuz
kalkışması sonrasında yurtdışında ülkemize karşı yürütülen dezenformasyon kampanyası ile mücadelede üzerimize önemli bir görev düştüğüne inandık. Bu düşünceden hareketle, SABAH gazetesi olarak taşımakta olduğumuz iletişim ve bilgilendirme misyonunu, ülkemizin sesini yurtdışında en doğru biçimde duyurucak bir iletişim platformuna dönüştürmek amacıyla Sabah Yazarlar Kulübü'nü kurduk. Londra'dan başlayarak dünyanın önemli başkentlerinde siyasetçiler, fikir önderleri, akademisyenler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları ile SABAH Yazarlar Kulübü panelleri düzenlendi. Londra, Washington, Brüksel'de 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrası; Berlin'de Türkiye
-AB ve Moskova'da Türkiye-Rusya ilişkileri konuşulurken; Çin'de düzenlenen panellerde yeni dönemde Türkiye-Çin ilişkileri masaya yatırıldı. Referandum süreci ile birlikte Sabah Yazarlar Kulübü yazarları; Mersin, Adana, Eskişehir, İzmir, Aydın ve Antalya
'da Referandum Buluşmaları düzenleyerek anayasa değişikliğini tartıştılar. Projemiz, AK Parti Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Yarışması'nda İnsan Hakları alanında ödüle değer bulundu.