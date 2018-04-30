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prim borcu nasıl öğrenilir? SGK 2018 prim borcu sorgulama nasıl yapılır?

Kurumu () da prim sorgulama işleminin nasıl yapılacağı milyonlarca kişinin merak ettiği konuların başında geliyor. SGK prim sorgulama konusunda vatandaşlara birçok kolaylıklar sağlayıp prim borçlarını öğrenmelerini sağlıyor. Vatandaşlar 5 dakikasını ayırıp prim borcunu sorgulayabilirler. Peki sigorta borcu olan kişiler SGK 2018 prim sorgulama işlemini nasıl yapacaklar? SGK prim borcu nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.4.2018 16:59
SGK prim borcu nasıl öğrenilir? SGK 2018 prim borcu sorgulama nasıl yapılır?

Milyonlarca kişinin çalışmaları karşılığında işverenin işçiye vereceği maaş haricinde ödediği ek paraya prim denir. Her ay işveren tarafından ödenmesi gereken ek primin, şahıslar dışardan kendisi de ödeyebilirler. Bu sayede prim günlerini doldurup emeklilik sahibi olurlar. Prim borçlarını sorgulamak isteyen kişiler ise bunu internet üzerinden öğrenebilirler.

4A, 4B VE 4C sigorta sahipleri, üzerinden sigorta şekline göre prim borçlarını sorgulayabilirler. Bu hizmetlerden faydalanabilmek için sadece e-devlet üyeliğinin bulunması ise yeterlidir. Peki prim borcu nasıl sorgulanır?

SGK PRİM BORCU NASIL SORGULANIR? SGK 2018 PRİM BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kurumu (SGK), E-devlet üzerinden çalışanların kendi prim borçlarını öğrenmelerini sağlamaktadır. SGK prim borcunu sorgulamak için…

E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra ' Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama ' bağlantısına tıkladıktan sonra adınıza herhangi bir şekilde prim borcu varsa ekranda gözücektir.

Hemen sorgulamak isterseniz : ( https://www.turkiye.gov.tr/ssk-gss-borc-dokumu ) ekranından ulaşabilirsiniz...

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