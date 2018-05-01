12 binden fazla kursiyere eğitim

SABAH Gazetesi yazarlarının da yer aldığı Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek
ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (ORMEK) eğitim gören kursiyerlere ait çalışmaların bulunduğu yıl sonu sergisi açılış töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz
, ORMEK kurslarının önemine değindi. ORMEK kurslarına son derece yoğun bir ilgi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi olarak Altınordu
, Ünye, Fatsa ilçelerimizde meslek ve sanat eğitim kursları veriyoruz. Kurslara olan ilgi bizleri son derece memnun etti. KURSLAR İÇİN SIRA VAR
Bu yıl çoğunluğu kadın olmak üzere 12 bin 384 kursiyere eğitim verdik. ORMEK kursları sayesinde yetenekler gelişti ve aile bütçelerine katkı sağlandı" dedi. Başlangıçta acaba vatandaşlarımız kursa gelir mi diye çekindiklerini dile getiren Yılmaz, "Şu anda Altınordu ilçemizdeki kurslar için sıra var. Ünye ve Fatsa'da ise doluluk en üst seviyeye ulaştı. Biz de bu ilgi karşısında her yıl kurs açmaya karar verdik. Fiziki mekanlarımızı genişletiyoruz" diyerek şöyle devam etti: "12 binden fazla kursiyerimiz mevcut. Bu haliyle geriye nüfusu alan model olmaya yaklaşan bir şehiriz. 2018'e kadar altyapıyı çözeceğiz dedik ve çözdük. Türkiye'de en fazla sıcak asfalt döken belediyeyiz döktüğümüz asfaltın uzunluğu buradan Viyana'yı yani 1200 kilometreyi geçti ve 1700 kilometreye kadar devam edeceğiz." POPÜLİST DEĞİL REEL OLACAĞIZ
Türkıye'de
resmi işsizlik rakamının yüzde 11.8 olduğunu hatırlatan Yılmaz bu oranın Ordu özelinde 3.6 olduğunu belirtti ve şunları kaydetti: "Yerel yönetimlerin görevi hükümetle birlikte eksiklikleri tamamlamak. Birtakım bahanelerin arkasına sığınmayacak ve popülist olmayacağız, reel olacağız ve gerçekler neyse vatandaşlarımızla paylaşacağız. Şimdiye kadar da hep paylaştık, şeffaf olduk ve doğru neyse onu söyledik. Hükümetimiz tarafından Ordu'ya havalimanı, üniversite, yollar, yurtlar bütün yatırımlar yapıldı. Bundan sonra yapılacak hiçbir şey kalmadı. 24 Haziran'da Ordu'dan yüzde 70'lerde oy bekliyorum. Hizmet olarak sadece huzur içinde yaşamak kaldı. Ordulu hemşerilerimizin ilgisi bizleri de mutlu etti."