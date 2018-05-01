3 milyar $ yatırım 5 milyar $ ticaret

Türkiye
ve Özbekistan
arasında 3 milyar doları aşan dev anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
25 anlaşmanın imzalandığını ve iki ülkenin uzun bir yolculuğa birlikte çıktığını söyledi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise ilk kez bir ülkeyle çok büyük çaplı 25 anlaşmanın imzalandığını duyurdu. TİKA'DAN 60 MİLYON $'LIK YATIRIM
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile 2 saat başbaşa görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altyapıyı güçlendirecek adımları atmış olduk. Yapılacak çok iş var. Ekonomik ilişkilerin gelişme seyri memnuniyet vericidir" dedi. Ticaret hacminin 2017'de yüzde 30 artışla 1.5 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Erdoğan, "Önümüzde 5 milyar dolar hedefi var. Zor gibi görünüyorsa da 33 milyon nüfuslu Özbekistan ile 81 milyonluk Türkiye için bu zor değil. Her iki taraftada bu irade ve altyapı var, bunu başaracağız. Potansiyelin ben çok daha yüksek olduğuna inanıyorum. İş başa düşüyor. Girişimcilerimiz ne tür yatırımlar yapabilirler. Onlara heyecan verme gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, TİKA
olarak 60 milyon dolarlık yatırım hedeflendiğini belirtirken, "Eylül-ekim gibi başlayacak" dedi. UÇAK SEFERLERİ ARTIRILACAK
Özbekistan'ın turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik verdikleri desteği artıracaklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Bu konuyla ilgili atacağımız adımlarla, inanıyorum ki halklarımızın kaynaşması daha da artacak. Bizde zaten çok ciddi Özbek nüfusu var ve bu kardeşlerimiz de aslında kendi ana vatanlarına daha sık gelmek ister. Ama bu uçuşlar rahat olacak ki onlar da sık sık buraya gelebilme imkânını bulsun. Türk vatandaşlarının Türk-İslam medeniyetinin kadim şehirleri Semerkant, Buhara, Hive gibi şehirlere ev sahipliği yapan Özbekistan'a ilgilerinin giderek artacağından eminim." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'den Semerkant'a 16 Mart 2018'de başlayan seferlerin sayısını da artıracaklarını kaydetti. 25 ANLAŞMA İMZALANDI
KAMU-özel ortaklığıyla kömür ve doğalgaz tesisi inşası, Taşkent Havalimanı'nın yeni yolcu terminali inşası ve altyapının geliştirilmesi, yatırım projeleri finansmanı kredi anlaşması, Taşkent'te Türk İş Merkezi
inşası, Ziraat Bankası merkez ofisi inşası, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası ile MÜSİAD arasında mutabakat muhtırası, arşiv alanında işbirliği protokolü, TSE ile Özstandart Ajansı arasında işbirliği, inanç turizmi geliştirme, ormancılık, yükseköğretim, bilim, teknoloji ve yenilik, Adalet Bakanlıkları, kültürel işbirliği, göçmen işçilerin ve ailelerinin korunması, kolluk eğitimi, suçla mücadele, karapara aklama, meteoroloji, hava taşımacılığı, madencilik ve enerji gibi alanlarda protokoller imzalandı. 50'DEN FAZLA YATIRIM
Özbekistan
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açacağını ve ilişkileri üst düzeye çıkaracağını vurguladı. Mirziyoyev, yılın ilk çeyreğinde yüzde 20 artışla 400 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yapılan görüşme ve iş forumu kapsamında 3 milyar dolarlık 50'den fazla yatırım ve ortak projenin hayata geçirilmesi konusunda anlaştıklarını kaydetti. AMAÇ SADECE KÂR DEĞİL
Özbekistan-Türkiye İş Forumu'na da katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk müteahhitlerini överek, "İlişkilerimizi Sayın Mirziyoyev'in ziyaretinde stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Bu seyahatimizde ileriye taşıyoruz. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni artık kuruyoruz" dedi. İmzalanan anlaşmaların sözde kalmayacağını, icraata geçirileceğini, takipçisi olacaklarını belirten Erdoğan, "Ülkelerimizin birbirine ekonomik ve ticari yaklaşık sadece kâr amaçlı değildir, buna dikkatinizi çekmek istiyorum" diye konuştu.