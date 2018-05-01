Borsada da sonuç iki farklı

Şampiyonluk için en kritik maçlardan birini rakibi Beşiktaş
'a karşı 2-0 kazanan Galatasaray
borsada da rakibine fark attı. Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif A.Ş. hisseleri, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk ettiği derbiden 3 puanla ayrılmasının ardından yeni haftaya yüzde 9'luk hızlı bir yükselişle başladı. Galatasaray hisseleri açılışın ardından 2.30 lira seviyesini gördü. BEŞİKTAŞ YÜZDE 10 ERİDİ
Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. hisseleri ise lider Galatasaray'la puan farkının 4'e çıkmasının ardından haftaya yüzde 10 düşüşle başladı. Kendi sahasında Beşiktaş'tan aldığı 3 puanla Spor Toto Süper Lig'deki toplam puanını 66'ya çıkaran Galatasaray'ın hisseleri gün içinde bir miktar gerileyerek yüzde 7.11 artışla kapattı. Yatırımcısına yıllık yüzde 14'e yakın getiri sağlayan hisseler günü 2.26 seviyesinde noktaladı. Beşiktaş hisseleri de açılıştaki kaybı gün içinde devam ettirdi ve günü yüzde 13.31 düşüşle 2.93 liradan kapattı.