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fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatları vatandaşların her gün aynı sıklıkta araştırdıkları konuların başında geliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonları da açıldı. Düğünlerde altın alışverişinin olması vatandaşların altın fiyatlarına olan ilgisini de arttırıyor. Siz de altın fiyatları konusundaki güncel gelişmeleri ve uzman yorumlarını her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz. , , , tam altın ve fiyatları burada!

Giriş Tarihi: 1.5.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 10:04
Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları

Vatandaşlar, konusunda da detaylıca araştırmalarını sürdürüyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve Kapalıçarşı'da yaşanan son gelişmeler birikim ve yatırım yapma niyetinde olan bireylerin fikirlerini de etkiliyor. 1 Mayıs Salı günü 171,54 TL'den alınırken, 171,57 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatlarında düne göre %0.16'lık bir düşüş söz konusu. En güncel altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Toplumsal alışkanlıklar ve ortak hafıza o toplumun kültürünü oluşturan en temel detaylar arasında yer almaktadır. Bizim toplumumuzda da altının yeri oldukça önemlidir. Toplumsal dayanışma ve birlikteliğin güçlendiği noktalardan biri de altın alış verişidir. Düğünlerde, nişanlarda benzer törenlerde akrabalar, dostlar arasında altın armağanı sosyal birlikteliği de arttırır. Altın fiyatlarına olan ilgi de bu denli artmaktadır.

1 MAYIS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün resmi tatil olan 1 Mayıs Salı günü 171,54 TL'den alınırken; 171.57 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatlarında düne göre %0.16'lık bir düşüş söz konusu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, kuşkusuz ülkemizde altın denilince akla gelen ilk simgelerdendir. En çok tercih edilen çeyrek altın hem düğün ve törenlerde hem de yatırım, birikim şartlarında değerlendirilir. Çeyrek altın bugün 273,84 TL'den alınırken, 280,03 TL'den satılmaktadır. Çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş düne göre %0.60'dır.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 545,97

SATIŞ: 560,06

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.128,00

SATIŞ: 1.140,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.129,58

SATIŞ: 1.157,80

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 97,55

SATIŞ: 97,63

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 124,94

SATIŞ: 125,03

piyasalar
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Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları
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