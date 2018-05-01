Çikolata tadında girişim

25-50 yaş aralığındaki toplam 60 kadına İş'de Kadınlar Projesi ile Ordu
lu kadınlara 120 saat butik çikolata yapımı eğitimleri verildi. Eğitimlerinin bir bölümünü de butik çikolatasıyla meşhur Brüksel'de alan kadınlar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 5 gün boyunca çikolata yapımının en ince ayrıntılarını öğrenirken, bugün Ordu'da butik çikolata mağazaları işletiyorlar. Projeyle uzun vadede Ortadoğu ülkelerine butik çikolata ihracatı hedefleniyor. 168 bin euro bütçeli projenin yüzde 87'si Avrupa Birliği'yle ortak olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından finanse edildi. Geri kalan kısmı ise Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Ordu Ticaret Borsası tarafından tamamlanmıştır. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ordu Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ordu Genç İnovatif Girişimciler Derneği de projeye destek verdi. Proje 4 ayrı eğitim alanında profesyonel olan 4 ayrı eğitmen tarafından gerçekleştirildi. 60 kursiyere butik çikolata hazırlama eğitimlerinin yanı sıra 24 saat İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 72 saat e-Ticaret eğitimi de verildi. Devlet tarafından verilen 150 bin TL'lik limitli geri ödemeli ve geri ödemesiz hibe desteğinden faydalanmaları için girişimcilik dersleri de alan kursiyerler KOSGEB tarafından da sertifikalandırılırdı. ATÖLYE DE KURULDU
Proje kapsamında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası bünyesinde 128 metrekare alan içerisine bir de butik çikolata atölyesi kuruldu. Proje ofisi bünyesinde butik çikolata konusunda bir adet iş danışma hizmet birimi oluşturuldu. İş danışma hizmet biriminin kalitesini ve kapasitesini artırmaya yönelik Tarımsal Kalkınmayı Desteklenme Kurumu ve KOSGEB'den de destek alındı. Oluşturulan hizmet biriminde bu güne kadar 20 girişimci adaylarımız ve işletmelerimiz faydalandı. BRÜKSEL'LE KARDEŞ PROJE
Projenin yürütüldüğü süre içinde Brüksel Ticaret ve Sanayi Odası'yla da sürekli temas kuruldu. 2 oda arasında butik çikolatanın desteklenmesiyle ilgili kardeş oda anlaşması imzalandı. Kursiyerler için Brüksel'de iki tane fabri- ka ziyareti gerçekleştirildi ve üretim tesislerinin yerinde görülmesi sağlandı. Kursiyerler burada da profesyonel eğitimle aldı. 10 KADIN AKTİF ÜRETİMDE
Eğitimlerini tamamlayan Ordulu kadınların
ürettikleri çikolatalar 8 ayrı
kuruma dağıtıldı. Ayrıca 3 bin
500'e aşkın tanıtım materyalleri
üretilerek kullanım ve dağıtıma
sunuldu. Bugün itibarıyla
kursiyerlerden 6 kadın ev
eksenli butik çikolata üretimi
yapıyor. 4 kadın da işyeri
açtı. Ordu Ticaret ve Sanayi
Odas�� Başkanı Servet Şahin,
"Amacımız hayat boyu
öğrenme kapsamında 25-50 yaş
aralığında yer alan dezavantajlı
kişilerin sürekli desteklenmesi,
butik çikolatacılık alanında
yeni girişimcilerin yaratılması,
fındık ve çikolata sektörüne
bilgi ve becerileri artırılmış
kalifiye eleman noktasında
kişilerin desteklenerek ilimize
ve bölgemizin sosyo-ekonomik
kalkınmasına katkıda
bulunuyor" dedi.