Devlete sınavsız işçi alınacak! İşte il il o liste...
İş arayanlara vatandaşlara büyük müjde! Devlet, 15 ilde 15 bin 418 kişiye sınavsız, kurayla iş verecek. Süre sınırlı, ilgi çok yoğun. Aman fırsatı kaçırmayın! İşte işçi alımı yapacak illerin dağılımı...
Giriş Tarihi: 1.5.2018 15:26Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 15:28
İşçi ve işveren arasındaki en büyük aracı kurum olan Türkiye İş Kurumu (İşkur), işsizliğin yoğun olduğu dönem veya yerlerde Toplum Yararına Program kapsamında geçici işçi istihdam ediyor. İşçiler ise sınavsız olarak noter kurasıyla belirleniyor.