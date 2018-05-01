Ekrem KIZILTAŞ: SABAH Ordu buluşması

Ordu doğduğum ve ilk, orta, lise tahsilimi yaptığım yer. Üniversite için ayrıldığım 1975'ten beri memleketime en anlamlı seyahatim Sabah Ordu İl Buluşması vesilesiyle oldu demek, hiç te mübalağalı olmaz.
Sabah Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz
moderatörlüğünde gerçekleşen 'Ordu'nun uluslararası rekabetteki konumu açısından dünü ve bugünü; Ulusal ve yerel düzeyde önümüzdeki dönem kalkınma hedefleri' başlıklı oturum, şehrin adeta röntgeniydi. Ve bu, tertemiz bir röntgendi...
Oturumda konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ve Fatsa Ticaret Odası Başkanı Tayfun Karataş, Ordu'nun önceki ve şimdiki hali ile vilayetin geleceğe yönelik hedefleri konusunda net bilgiler verdiler.
Altyapı ve üstyapı eksiklikleri giderilip dış ve iç turizm açısından talepleri karşılayabilecek hale gelen Ordu, fındık, bal ve kivi konularında yeni atılımları düşünürken, sanayileşme için de OSB'lerin geliştirilmesi ve yenilerinin ilavesi hedeflerine yönelmiş durumda. Havalimanı ve Karadeniz Otoyolu, şehir için ciddi bir imkan. Ordu ile ilgili en önemli tespit te, Türkiye'nin en çok göç veren illerinden birisi olan şehrin artık tersine göç olmaya başlamış olması...
Sabah Gazetesi ve ilgilileri, çeşitli şehirlerimizde yaptıkları ve bundan sonra devam edecek bu faaliyet için kutlamak gerek. Şehirlerimizi yönetenlerin durumlarını değerlendirmeleri ve neler yapılacağına karar vermeleri açısından bu buluşmalar muhteşem bir fırsat çünkü...