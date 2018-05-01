Erken seçim kararı para girişini artırdı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
, piyasaların erken seçim
kararına olumlu baktığını belirterek, "Birincisi belirsizlik azalacak, ikincisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz için Türkiye'nin önü açık, üçüncüsü tabii ki reformların tekrar hızlı şekilde gündeme alınması var olan sorunların çözülmesine fırsat sunuyor. O nedenle yatırımcılardan ciddi bir kaynak akışı olmaya başladı" dedi. TAHVİLLERE 4 KAT TALEP
Yılın ilk 4 ayında Hazine'nin yurt dışında toplam 4 milyar dolarlık 2 tahvil ihracı gerçekleştirdiğini anımsatan Şimşek, gelen talebin 15 milyar doların üzerinde olduğuna dikkati çekti. Şimşek, "Bu, şu anlama geliyor, Türkiye'nin riskini almaya hazırlar. Neden? Çünkü devletin bilançosu çok sağlam" diye konuştu.