Ev borcunu erken ödeyene indirim

Emlak Konut
GYO, kurumdan ev alanlar için 'bahar kampanyası' başlattı. Ödemesi devam eden alıcılara 'erken ödeme' fırsatları sunan kampanya kapsamında borç bakiyesine ve projeye göre yüzde 5 ila 30 indirim uygulanacak. Kampanya Emlak Konut'a bağlı 50 projede geçerli olacak bu projeden 30 Haziran 2017'den önce bağımsız bölüm satın alanlar yazılı talepte bulunmaları halinde çeşitli indirim seçeneklerinden yararlanabilecek. Alıcının borç bakiyesinin tamamını nakit ödenmesi durumunda belirlenen oranlar üzerinden indirim uygulanacak. Borç bakiyesinin kısmi olarak ödenmesi durumunda ise yüzde 25, 50 ve 75'in kapatılması durumunda belirlenen oranlar üzerinden indirim yapılacak. Kalan tutar ise sözleşmede belirtilen aynı koşullarla, kalan taksit sayısı kadar yeniden yapılandırılacak. TÜFE'li satış koşulu ile bağımsız bölüm satın alan alıcılar, talep etmeleri halinde ödeme planları aylık yüzde 0.50 vade farkı ile sabit ödeme şeklinde revize edilebilecek. Taksit ödemesi teslimde başlayan alıcıların ödemelerinin revize edilmesi durumunda aylık taksit ödemeleri hemen başlatılabilecek.