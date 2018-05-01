Güneydoğu’nun ihracatı yüz güldürdü

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAHİB) Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgeden yılın ilk 4 ayında 2 milyar 747 milyon 896 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği, aynı dönemde diğer ihracatçı birlikleri adına da 111 milyon 100 bin dolarlık ihracat yapıldığı ve toplamda bölgeden 2 milyar 858 milyon 996 bin dolarlık ihracat yapıldığı belirtildi.

SAYISAL VERİLER ŞÖYLE;

Bölgenin ihracatında tekstilin önemli bir yere sahip olduğu ifade edilen açıklamada, ocak-nisan döneminde 952 milyon 528 bin dolarlık tekstil ihracatına imza atıldığı kaydedildi. Tekstilin ardından hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının geldiği belirtilen açıklamada, hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının da ilk 4 ayda 669 milyon 174 bin dolara ulaştığı bildirildi. 4 ayda halı ihracatının 476 milyon 851 bin dolar olduğu vurgulanan açıklamada, kuru meyve ihracatının ise 64 milyon 668 bin dolar olduğu ve diğer ihracat rakamlarıyla toplam ihracatın 2 milyar 747 milyon 896 bin dolar olduğu kaydedildi.

Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 48,2 payla ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"AB ülkeleri yüzde 20,5 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 11,6 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 182 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İran, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca, halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, dış giyim ile ayakkabılar Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur."

Bölgenin lokomotif ili Gaziantep'in ocak-nisan döneminde 2 milyar 238 milyon 661 bin dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6'ncı il unvanını koruduğu bildirilen açıklamada, tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünlerinin Gaziantep'in ihracatında önde gelen sektörler olduğu kaydedildi.