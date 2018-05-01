İmar barışı nedir? İmar barışı hakkında son açıklama geldi

Başbakan Yıldırım'ın dün akşam saatlerinde açıkladığı bahar müjdesi paketinde yer alan İmar Barışı konusu vatandaşların araştırdıkları konular arasında yer alıyor. Başbakan'ın açıkladığı mülkiyet konusunda imar barışı hakkında son durum ne? İşte detaylar...

Başbakan Yıldırım Türkiye'deki yaklaşık 25 milyon binanın yaklaşık 12-13 milyonunun 2000 yılı öncesinden imarsız yapılar olduğuna dikkat çekerek, vatandaşın yaklaşık 30 yıldır bir binada oturmasına rağmen evine elektrik, su bağlatamadığı için sıkıntı çektiğini kaydetti. Yıldırım, bu durumdaki vatandaşlara Yapı Kayıt Belgesi verileceğini, vatandaşın imar alacağı durumda bu belgenin işe yarayacağını ya da evini kentsel dönüşüme götürmek isterse bu belge sayesinde öncelik tanınacağını belirtti. Yıldırım bunun bir imar affı olmadığını, 'imar barışı' olduğunu, bu düzenleme kapsamındaki vatandaşın Yapı Kayıt Belgesi'ni aldıktan sonra istediği gibi evini yıkamayacağını, fazla kat çıkamayacağını herşeyi belediyenin imar emsaline göre yapabileceğini vurguladı. Yapı Kayıt Belgesi almak isteyen vatandaşlar da bulunduğu evin emlak beyan değeri üzerinden yüzde 3'lük bir para ödeyerek mülkü alabilecek. Yine bu yapı tapuya geçtiğinde de yüzde 3'lük bir pay alınacak. Buradan gelecek para da parklarıyla, okullarıyla kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak.

Başbakan Yıldırım, mülkiyet sorunuyla ilgili, "Mülkiyet sorunu var. Başka ne sorun var, bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış. İlaveler var, uygunsuzluklar var. Başka ne var, bu yapıların yapılmış tabii mülkiyet sorunu olduğu için arsa gözüküyor, tapusu yok Tapuyu nasıl alacak, hem imarı yok hem arsa kendisinin değil. Bütün bu konulardan dolayı, ne ortaya çıkıyor. Vatandaş su alamıyor, elektrik alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor, yapıyorsa da suç işlemiş oluyor, kaçak.

TAPUSU OLMAYANLARA BELGE VERİLECEK

Örneğin, geçen ben Gebze'ye gittim. Yavuz Selim Mahallesi'nde, İzmir Buca, İstanbul Sarıyer, Beykoz, Karabağlar... Yani Türkiye'nin büyükşehirlerinde çok fazla bu sorun ama küçük şehirlerde de var. Olmayan şehir yok. Bütün bu sorunlar üzerinde aylarca çalışıldı. Ne yapacağız burada, bir yapı kayıt belgesi vereceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı tespitini yapıp belge verecek.

Sonra bu yapı kayıt belgesi, daha sonraki imar alımlarında işe yarayacak veya kentsel dönüşüme gidecekse o zaman öncelik tanınacak veya tapu verileceği zaman da bu belge aranacak. Vatandaş elindeki malıyla rezil olmuş vaziyette, niye çünkü elinde imar yok. Bu bir imar barışıdır." dedi.