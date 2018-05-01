Turizmde kişi başına gelir 723 $’a yükseldi

KÜLTÜR ve Turizm
Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye, ilk üç ayda tüm zamanların rekorunu kırarak 5 milyon 128 bin 406 turist ağırladı. Buna göre, bu yılın ilk üç ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke İran oldu. İran'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 14.4'lük artışla 738 bin 246 oldu. İran'ı yüzde 9.27 artış ve 475 bin 452 turist ile Gürcistan, yüzde 8.13 artış ve 416 bin 802 turist ile Almanya takip etti. Bulgaristan ve Rusya bu ülkelerin ardından dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. Yakalanan yüksek turist sayısı turizm gelirlerine de pozitif yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK
) açıkladığı ilk çeyrek sonucuna göre turizm geliri bir önceki yıla oranla yüzde 31.3 artarak 4 milyar 237 bin dolar oldu. Söz konusu dönemde ziyaretçilerin yaptığı harcamaların 3 milyar 984 milyon 962 bin dolarını kişisel harcamalar, 440 milyon 275 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Kişi başı ortalama turizm geliri de 723 dolara yükseldi. Bu oran geçen yılın aynı döneminde 696 dolardı.