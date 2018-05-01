Yeni paket ekonomide dinamizmi artıracak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Başbakan Binali Yıldırım'ın kamuoyu ile paylaştığı borç yapılandırması ve sosyal reform paketinin, ekonomide dinamizmi artıracağı değerlendirmesinde bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç dün Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni ekonomi paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"EKONOMİDE DİNAMİZM ARTACAK"

Borç ve prim yapılandırmasının ve imar barışının ekonominin kayıt altına girmesi için çok önemli adımlar olduğuna işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Kamuya borç ödemelerinde tanınan yeni fırsatlar, stok affı gibi tedbirler inanıyoruz ki devlet, vatandaş ve reel sektöre karşılıklı kazanç olarak yansıyacak. Vatandaşın alım gücünü artıracak her türlü sosyal ve yapısal düzenlemenin arkasındayız. Başbakanımızın açıkladığı borç yapılandırması ve sosyal reform paketi, ekonomide dinamizmi artıracak. İnanıyoruz ki bu barışın bereketi her vatandaşa ayrı yansıyacaktır. Kamuya birikmiş vergi ve prim borcunu ödeyen vatandaş da, ikramiye ile geliri yükselen emekli de geleceğini çok daha güven içinde planlayabilecek. Eski borçlarını taksitlendiren girişimci, sonraki vergi ve primleri için beyaz bir sayfa açabilecek. Yeni yatırım planlarına da engelsiz start verebilecek. Çünkü yasal süreçlerle karşılaşmayacak. Devlet de bir yandan tahsil edemediği gelirine kavuşarak yatırımlarını hızlandırabilecek."