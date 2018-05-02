Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları (2 Mayıs Çarşamba)

Çeyrek altın fiyatlarıyla birlikte gram altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını da haberimizden öğrenebileceksiniz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın ortaya çıkmasında düğünler vesile olmaktadır, düğünlerde karşılıklı altın alışverişi toplumsal birlikteliğe katkı sağlamaktadır. Altın fiyatları hem birikim hem yatırım için de ilgilenilen bir alan olarak dikkat çekmektedir. Altın, Dolar ve Euro'dan bağımsız olarak en fazla güvenilen yatırım araçlarındandır.

ÇEYREK ALTIN

Altın fiyatları araştırmalarında genellikle çeyrek altın fiyatı ilk olarak dikkat çeken aramalardandır. Çeyrek altın bugün 274,70 TL'den alınırken, 280,92 TL'den satılmaktadır. Çeyrek altın fiyatlarında düne göre artış oranı ise %0.32 olarak dikkat çekmektedir.

GRAM ALTIN

Gram altın 2 Mayıs Çarşamba günü bugün 172,66 TL'den alınırken, 172,71 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 547,69

SATIŞ: 561,83

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.149,00

SATIŞ: 1.161,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.133,15

SATIŞ: 1.161,46

AA Finans Analisti İslam Memiş, avro/dolar paritesinin dün 1,1982'ye gerilemesi, dolar kurunun ise 4,1236'ya yükselmesinin altının gram fiyatında değer kazançlarına neden olduğunu söyledi.

Bu hafta altının gram fiyatının, yükseliş isteğiyle haftayı tamamlayabileceğini ifade eden Memiş, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, dün Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB"den "BB-"ye çektiğini anımsattı.

Memiş, S&P'nin kararını seçim öncesinde açıkladığı için zamanlamasını manidar bulduklarını belirterek, avro/dolar paritesinin 1,20 seviyesinin altına gerilemesinin altın fiyatlarında bugün tepki alımlarına neden olabileceğini dile getirdi.

Dolar varlıklarında yaşanan değer kazançlarının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildiren Memiş, "Bugünden itibaren altının ons fiyatında tepki alımlar yaşanabilir. Düşüşlerde 1.300 dolar, yükselişlerde 1.330 dolar seviyelerini takip edeceğiz." dedi.

Memiş bugün Avro Bölgesi büyüme ve işsizlik oranları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.