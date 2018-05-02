‘Emekliye ikramiye veremezsiniz’ diyenlere cevap

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı pakette en büyük harcama kalemi nedir? Emekliye 2 bayram verilecek biner liralık ikramiye ile iki katına çıkan yaşlılık aylıkları...

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11.5 milyon emekli olduğunu düşündüğünüzde, iki bayram verilecek ikramiye 23 milyar TL yapıyor. 65 yaş üstü, sosyal güvenliği olmayan çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu'da olan yaşlılık aylığından yararlananların sayısı 600 bin civarında. Bu kesime yapılacak zammın bütçeye maliyeti yaklaşık 1.7 milyar TL civarında. Bunun mayıs ayında başladığını varsayalım. Yıl sonunda bütçeye 1.5 milyar TL'lik maliyet çıkıyor.

Gelelim paketin gelir getirici tarafına... 12 milyon konutun mülkiyet, imar ve ruhsat sorununu çözecek imar barışından devletin kasasına 30 milyar TL girmesi planlanıyor. Biliyorsunuz, vatandaşlar tapusunu kaydettirirken arsa emlak değeri üzerinden yüzde 3 kayıt bedeli yatıracak.

80 MİLYAR GELİR

Vergi, prim borçları, trafik cezaları, köprü, otoyol ve kaçak geçişlerle ilgili yeniden yapılandırmadan devletin kasasına girecek para miktarını hesaplarsak... Sanırım detaylı açıklamayı bugün Maliye Bakanı Naci Ağbal yapacak. 2016'da çıkarılan 6736 Sayılı Yeniden Yapılandırma Yasası'ndan yola çıkarsak... 31 Mart itibarıyla vergi borçlarının yapılandırmasından devletin kasasına 27 milyar 894 milyon TL girdi. Diğer kurumların tahsilatı da 1 milyar 525 milyon TL'yi buldu. Prim yapılandırmasını hiç hesaba katmasak bile 30 milyar TL'ye yakın bir kaynaktan bahsediyoruz. Primden de 15-20 milyar geldiğini düşünsek... Açıklanan paketin bütçeye maliyeti 24 milyar TL, sağlayacağı gelir 80 milyar TL... Muhalefetin bağırıp çağırıp polemiğe girmesine bakmayın siz... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in "Kaynağı gösterin CHP'ye oy vereceğim" dediği videoyu hatırlatıyorlar ya... Onlara sormak lazım. Bugün kaynak kalem kalem açıklandığında siz AK Parti'ye oy verecek misiniz?

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