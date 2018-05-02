Güçlü büyüme IMF’yi şaşkına çevirdi

Türkiye
ekonomisinin darbe girişiminin ardından sergilediği büyüme performansı Uluslararası Para Fonu'nun da (IMF
) dikkatini çekti. IMF'nin Türkiye ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu'nda 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin 2017'de güçlü şekilde toparlandığı vurgulandı. IMF, Türkiye'nin 2017'de yakaladığı yüzde 7.4'lük güçlü büyüme performansını, başta cari açık ve enflasyondaki dengesizlikleri gidermek için fırsata dönüştürmesi gerektiğini bildirdi. Üye ülkelere düzenlenen rutin gözden geçirmesini tamamlayan IMF yetkilileri, hazırladıkları raporda makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilmesiyle ekonomik büyümenin ivme kazandığına dikkat çekti. ETKİLEYİCİ PERFORMANS
IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan da Türkiye ekonomisinin geçen sene "çok etkileyici" bir büyüme performansı kaydettiğini söyledi. McGettian, "Geçen sene reel gayri safi yurtiçi hasıla artışı neredeyse yüzde 7.5'e ulaşmakla kalmadı, Türk ekonomisi 1 milyon kişiye istihdam sağladı. Bu gerçekten etkileyici bir performans, darbe girişimi sonrasındaki yavaşlamadan fevkalade bir toparlanma yaptı" şeklinde konuştu.
McGettigan, IMF'nin Türkiye'de iş yapma kolaylığını güçlendirecek son girişimleri de kuvvetle desteklediğini ifade ederken, "Bizim bakış açımız, iyi hedeflenmiş ek reformlar için mevcut güçlü konjonktürel büyümeden yararlanılmasını öngörüyor" dedi. IMF'NİN DİKKATİNİ ÇEKEN GÖSTERGELER
Reel getiriler ikiye katlandı
Orta yüksek gelir grubuna geçildi
Fakirlik oranı yarı yarıya düştü
Yaşam beklentisi uzadı
Eğitim seviyesi yükseldi
Cinsiyet farkı azaldı
Kadınların işgücüne katılımı arttı
İş yapma kolaylığı güçlendi