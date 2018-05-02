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O ülkede 4 dolara çıktı!

ülkelerinden 'da gıda ve ilaç kıtlığı uyarıları devam ederken e yüzde 155 zam geldi.

Giriş Tarihi: 2.5.2018 11:24
O ülkede asgari ücret 4 dolara çıktı!

Devlet Başkanı , 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere in yüzde 155 artışla 2 milyon 555 bin 500 bolivara yükseltildiğini açıkladı.

Karaborsada 1 doların yaklaşık 640 bin bolivara karşılık gelmesiyle Veneuzela'da asgari ücret 4 dolara çıkmış oldu. Asgari ücret resmi kurdan ise yaklaşık 38 dolara denk geliyor. Ayrıca bu zam, Maduro döneminin 13. asgari ücret artışı.

4 HAZİRAN'DA PARADAN ÜÇ SIFIR ATILACAK

Venezuela 10 yıl öne Bolivar'dan üç sıfır atıp Güçlü Bolivar'a geçtiğinden bu yana dolar karşısında değer kaybı 25 bin kattan fazla. 4 Haziran'da paradan üç sıfır daha atılacak.

Venezuela'da yıllık enflasyon yüzde 8900'da ve tahminler yüzde 19 bin eşiğine kadar yükseliyor. Veneuzela, 20 Mayıs'ta başkanlık seçimine gidecek.

(Business HT)

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O ülkede asgari ücret 4 dolara çıktı!
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