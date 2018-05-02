Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Mahalle bazlı dönüşüm sistemiyle sorunlar ortadan kalkacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 'İmar Barışı' düzenlemesiyle ilgili konuştu;

"500 BİN BİNA YIKILIP YENİDEN YAPILACAK"

"Her yıl ortalama 500 bin binanın yıkılıp yeniden yapılmasını planlıyoruz, en az 100 - 150 milyar TL paranın piyasaya girmesini sağlacak, bu da ekonomik olarak bizi canlandıracaktır"

"ELEKTRONİK SİSTEME GEÇİLECEK"

"Arsa sahibi bir bina yapılırken, bir bina denetim firmasıyla anlaşır, ama ancak bu böyle yapılmıyor, bu konuda şahibeler var, artık elektronik sisteme geçip, bunları sıraya dizelim. Artık elektronik ortamda, kim kime denk geliyorsa, onlar birbiriyle ilişkilerini kursunlar"

"İMZA SORUNU ORTADAN KALKACAK"

"Müteahhit inşaatını denetleyen kişiyi satın almış oluyor. Beni denetle diye para veriyorsunuz, seçenekleriniz var, sizi hakkıyla denetlemesini bekleyebilir misiniz? Dürüstçe yapanlar da var şaibelerin sıkıntıların olduğu yerler de var. Elektronik olarak sıralı yerler olsun. Yapı sahibinin karşısına kim çıkıyorsa o denetlesin, açık pazarlıkla firma aramasın. Fiyatı sabitliyoruz. Eskiden yüzde 1.5'tan başlardı şimdi sabitledik. Bakanlığa yatırılan para daha sonra ilgili firmaya veriliyor. Denetim ile yapan arasındaki bağı kesiyoruz. Bu okulun okulunu okuyan teknik öğretmenler, yüksek öğretmenlerimizle ilgili de sıkıntılar vardır, onlar da bu tür şeylere imza atıyorlardı, sonra sıkıntı çıkıyordu, inşallah bu sorunu da ortadan kaldıracağız"

Mehmet Özhaseki daha sonra basın mensuplarının soruları cevapladı;

Depreme dayanıklılık ve kentsel dönüşümle ilgili olarak;

"VATANDAŞLA MÜTEAHHİT ARTIK KARŞI KARŞIYA GELMEYECEK"

"Bizim yapmış olduğumuz bir durum tespiti var, elimizde ne kadar stok var onu tespit etmeye çalışıyoruz, depreme dayanılıklıla da ilgili, tam olarak iskanları alınmış binaların da dayanıksız olduğu görüldü. Bizim yaptığımız bir çalışma var, şehircilik şurası adı altında, bunun bir başlığı da kentsel dönüşüm başlığıydı, bundan sonra hızlanacak olan kentsel dönüşümün temel esaslarını belirledik, bizim aldığımız bir takım kararlar var, belediyeleri artık vatandaşla muhattap edeceğiz, belediyeler vasıtasıyla iş yaptırmaya çalışacağız. Vatandaşla sıkıntı olan Fikirtepe gibi örneklerin önüne geçmeye çalışacağız. Mahallenin bir merkezin olduğu bir takım mahalleler ortaya çıkacak. Belediyelere yüzde 0 kredi verirken malzemeler yerli ve milli olursa vereceğiz. vatandaşla müteahhitin karşı karşıya geldiği, Fikirtepe gibi örnekler de artık sonlanmış olacak. Biz belediyelerle yaptığımız çalışmalarda milli ve yerli ürünleri kullanıyoruz, yoksa başka yerden alınmış ürünün bize de ekonomimize de bir faydası yok"

Son dakika haberi: İmar Barışı nasıl olacak? Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, canlı yayında açıkladı