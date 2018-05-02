Son Dakika: Emekliye yapılacak zam belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...

Meclis'e taşınan 100 milyar liralık dev paket ile emekliden, öğrenciye, duldan, yetime her kesime müjdeli haber geldi. Bu paket sayesinde hem devlet, hem 81 milyon vatandaş kazanacak. Bu hafta mecliste görüşülmesi planlanın önerge yakın zamanda hayata geçirilecek. Özellikle hazırlanan bu paketin 100 milyar lirayı aşması planlanıyor. Günlerdir yapılan haberlerimizde beklenen ikramiye hayata geçti. Emekliler beklediği maaş artışını sağlayabildi. Yapılacak ikramiyeler sadece emekliyi kapsamıyor. Aynı zamanda gaziler ve şehit yakınları da artık yılda iki kez ikramiye alabilecekler.