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Son Dakika: ye yapılacak zam belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...

Milyonlarca nin beklediği son dakika emekliye zam haberi geldi. Başbakan Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada emekliye müjdeli haberi verdi. Meclis’e taşınan 100 milyar liralık dev paket ile hem devlet hem de vatandaş kazanacak. Emekliler, yılda 2 sefer ikramiye alacaklar. Yapılan iyileştirme ve ikramiyeler sadece emekli ile kalmayıp öğrenciden, konut sahiplerine, yetimlerden dullara her kesimi kapsıyor. Özellikle emekliye yapılacak ikramiyelerde haciz ve kesinti olmayacak. Özellikle emekliye yapılacak ilk ikramiye zammının tarihi belli oldu. İşte emekliye yapılacak zamlarla ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 2.5.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 11:19
Son Dakika: Emekliye yapılacak zam belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...

Meclis'e taşınan 100 milyar liralık dev paket ile den, öğrenciye, duldan, yetime her kesime müjdeli haber geldi. Bu paket sayesinde hem devlet, hem 81 milyon vatandaş kazanacak. Bu hafta mecliste görüşülmesi planlanın önerge yakın zamanda hayata geçirilecek. Özellikle hazırlanan bu paketin 100 milyar lirayı aşması planlanıyor. Günlerdir yapılan haberlerimizde beklenen ikramiye hayata geçti. Emekliler beklediği maaş artışını sağlayabildi. Yapılacak ikramiyeler sadece emekliyi kapsamıyor. Aynı zamanda gaziler ve şehit yakınları da artık yılda iki kez ikramiye alabilecekler.

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Son Dakika: Emekliye yapılacak zam belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...
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