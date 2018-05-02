Son Dakika: S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, "enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu" gösterildi. Son indirimde, Türkiye'nin kredi notu görünümü ise "negatiften durağana" çevrildi.

Şirketin derecelendirme raporunda, "bozulan enflasyon görünümü"ne işaret edilerek, not indiriminin, "Merkez Bankası'nın son geç likidite penceresi faiz artırımına rağmen, döviz kurlarındaki uzun vadeli değer kaybı ve volatiliteye ilişkin endişeden" kaynaklandığı vurgulandı.