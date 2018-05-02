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Son Dakika: S&P 'nin kredi notunu açıkladı

Son dakika haberi... Kredi derecelendirme şirketi (S&P) ekonomisi giderek güçlenen 'ye bir çelme daha takmak istedi. Bugüne kadar Türkiye için uygulanan skandal indirim kararlarıyla emeline ulaşamayan derecelendirme kuruluşu bir kez daha Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin "üç kademe altında" bulunan "BB-" düzeyine indirdi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 09:03
Son Dakika: S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, " görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu" gösterildi. Son indirimde, 'nin kredi notu görünümü ise "negatiften durağana" çevrildi.

Şirketin derecelendirme raporunda, "bozulan enflasyon görünümü"ne işaret edilerek, not indiriminin, "Merkez Bankası'nın son geç likidite penceresi faiz artırımına rağmen, döviz kurlarındaki uzun vadeli değer kaybı ve volatiliteye ilişkin endişeden" kaynaklandığı vurgulandı.

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Son Dakika: S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
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