"Türkiye 2023'te güçlü bir enerji ticaret merkezini işletecek"

Yılmaz, 24. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nın (ICCI 2018) açılışında yaptığı konuşmada, son bir ay içinde katıldığı bazı etkinliklerde üniversite öğrencileriyle bir araya geldiğini, gençlerin kendisine "enerji yatırımları sürerken çevreyi nasıl koruyacağız" şeklinde sorular sorduğunu söyledi. Bu soruların umut verici olduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz çevreye rağmen enerjide büyümeyi istemiyoruz ve istemememiz lazım. İnsanlığın geleceğini tehdit etmememiz lazım." diye konuştu.

Bu kapsamda çevreyle tezat oluşturmayan yenilenebilir enerji kaynakları açısından Türkiye'nin büyük bir potansiyel barındırdığına işaret eden Yılmaz, ülkenin gelecekte bu alanda çok önemli bir rol üstleneceğini dile getirdi.

Türkiye'de özellikle lisanssız yenilenebilir enerji kapasitesinde 5 bin megavatın aşıldığına işaret eden Yılmaz, gelecek yıl bu kapasitenin 6-7 bin megavatlara ulaşacağını ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları projelerinin de devreye girmesiyle ciddi katkıların ortaya çıkacağını ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin rüzgarda da 10 bin megavat rüzgar enerjisi kapasitesinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"2023'e kadar yenilenebilir enerji hedeflerimizi de yakalayacağımız kanaatindeyim. Biz her zaman 'rüzgarı arkamıza alacağız, yüzümüzü güneşe döneceğiz.' diyoruz. Yenilenebilir enerji politikamızı gerçekleştirdiğimizde enerji açığımızı kapatmamız açısından önemli fırsatlar doğacak ve bunu çok kısa bir süre içinde göreceğiz inşallah. Bildiğimiz gibi dünya gündeminin ortak konularından biri de iklim değişikliği. Son yıllarda yatırım maliyetlerindeki iyileşme bu kaynakların konvansiyonel kaynaklarla rekabetini de sağladı. Elektrikte kurulu gücümüz son 15 yılda 32 bin megavattan 87 bin megavata çıktı, 90 bin megavata ilerliyor. Kurulu güçte yenilenebilir enerjinin payı yüzde 46, elektrik üretimindeki payı ise yüzde 30'un üzerinde. Aslında Türkiye 2023 yılı için elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyordu ve bu üretim hedefini şimdiden yakaladı. Biz yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Karbondan arındırılmış sistemler, enerji politikalarının önceliği haline geldi, enerjiyi daha verimli kullanmak esas hale geldi."

Bu noktada çatılara güneş santralleri kurulmasını kolaylaştıran mevzuatla küçük ölçekli çatı santrallerinin yaygınlaşacağını dile getiren Yılmaz, bu sistemlerin tüketiciyi üretici haline getireceğini, sistemdeki kayıp kaçağı azaltacağını ve piyasa işleyişine önemli katkıda bulunacağını vurguladı.

- "DOĞALGAZ KARBON SALIMINI AZALTIYOR"

Yılmaz, EPİAŞ bünyesinde test aşamaları devam eden doğalgaz spot piyasasında eylülden sonra doğalgaz ticaretinde işlemlerin başlayacağını belirterek, "Bu gelişme ticaret merkezi olmamız için kaçınılmazdı ve inşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılında güçlü bir enerji ticaret merkezi kurmuş ve işleten bir Türkiye'yi hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

EPDK Başkanı Yılmaz, Türkiye'nin doğalgaz dağıtımında da şebekesini giderek büyüttüğünü, geçen yıl 13,6 milyon konut abonesinin 13,5 milyar metreküp gaz tükettiğini söyledi.

Hane başı karbon salımının doğalgaz kullanımına bağlı olarak yüzde 50 azaldığına dikkati çeken Yılmaz, bu yıl doğalgaz dağıtımında 1,7 milyar liralık yatırımla sektörün daha çok büyüyeceğini kaydetti.