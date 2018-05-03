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adayı için imzalar yarın toplanmaya başlanacak

adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına yarın başlanacak. Vatandaşlar, aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna 9 Mayıs saat 20.00'ye kadar imza verebilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 10:48
Cumhurbaşkanı adayı için imzalar yarın toplanmaya başlanacak

adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına yarın başlanacak. Vatandaşlar, aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna 9 Mayıs saat 20.00'ye kadar imza verebilecek. Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek. Siyasi partiler tarafından cumhurbaşkanı adayı göstermek için son tarih ise 5 Mayıs olacak.

İMZA VERME İŞLEMİ 9 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına yarın başlanacak. Yüksek Seçim Kurulunun () yayımladığı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim işliyor. Buna göre cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına yarın saat 08.00'de başlanacak. İmza verme işlemi 9 Mayıs'a kadar 08.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

İMZALAR ELEKTRONİK ORTAMA DA KAYDEDİLECEK

Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek. Seçmenler, ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

SİYASİ PARTİLERİN ADAY GÖSTERME SÜRESİ İÇİN SON GÜN 5 MAYIS

seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, adaylık teklifi için 'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek. Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek. Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK'ye iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak. Öte yandan, siyasi partiler tarafından cumhurbaşkanı adayı göstermek için son gün 5 Mayıs olacak.

İTİRAZ SÜRESİ

Cumhurbaşkanı geçici aday listesi, 10 Mayıs'ta 'de yayımlanacak ve itiraz süresi başlayacak. İtirazlar, 11 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılacak ve itirazların YSK tarafından incelenmesine başlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar 12 Mayıs'ta YSK'ce karara bağlanacak. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 13 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanı seçim propaganda dönemi başlayacak. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için 14 Mayıs'ta YSK'de kura çekilecek.

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