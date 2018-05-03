Cumhurbaşkanı Erdoğan LG firması yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LG firması yöneticilerini kabul ettİ

Resmi temasları kapsamında Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LG firması yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore temaslarını sürdürüyor.Erdoğan, LG firması yöneticilerini, GS firması yöneticilerini, Daelim yöneticilerini ve Hanwha Group yöneticilerini kabul etti. SBGüney Koreli gazetecilerle de bir araya gelen Erdoğan, Kore Savaş Anıları Müzesini ve Samsung Dijital Şehri'ni ziyaret ettikten sonra Güney Kore'den ayrılacak.