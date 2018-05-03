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Erdoğan firması yöneticilerini kabul etti

Resmi temasları kapsamında 'nin başkenti Seul'de bulunun , firması yöneticilerini kabul etti.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 10:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan LG firması yöneticilerini kabul etti

Erdoğan, firması yöneticilerini kabul ettİ

Resmi temasları kapsamında 'nin başkenti Seul'de bulunun Cumhurbaşkanı , LG firması yöneticilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore temaslarını sürdürüyor.Erdoğan, LG firması yöneticilerini, GS firması yöneticilerini, Daelim yöneticilerini ve Hanwha Group yöneticilerini kabul etti. SBGüney Koreli gazetecilerle de bir araya gelen Erdoğan, Kore Savaş Anıları Müzesini ve Samsung Dijital Şehri'ni ziyaret ettikten sonra Güney Kore'den ayrılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan LG firması yöneticilerini kabul etti
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