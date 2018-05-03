Bakanı Albayrak Çin'de enerji sektörünün temsilcileriyle görüştü

Albayrak, Pekin programının ilk ayağında Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak'ın Nur Bekri ile görüşmesinde, iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliğinin ileriye taşınması konusunda fikir birliğine varıldı. Bakan Albayrak, Bekri ile görülmesinin ardından önce China Chemical Engineering şirketi CEO'su Gen Dayhı'yı, ardından Goldwing şirketi CEO'su Pan Yentien'i kabul etti.

Kabullerinin ardından Çin Elektrik Yatırım Şirketini (SPIC) ziyaret eden Bakan Albayrak, SPIC Başkanı Mıng Cıngping ve Çin Nükleer Teknik Şirketi (SNPTC) Başkanı Vang Fıngşüe ile bir araya geldi.

Daha sonra Çin Atom Enerjileri İdaresi (CAEA) Başkanı Vang Yiren ile bir araya gelen Bakan Albayrak, Ar-Ge faaliyetleri, insan kaynakları ve eğitim alanlarında iş birliği yapılması konusunda mutabakat sağladı.

Albayrak, buradaki temaslarının ardından dünyanın en büyük elektrik dağıtım kapasitesine sahip kurumu olan Çin'in State Grid firmasını ziyaret ederek yöneticisi Şu Cinbao ile görüştü.

Bakan Albayrak, State Grid bünyesindeki CET ile Eltem-Tek A.Ş. arasındaki iyi niyet anlaşmasının imza törenine de tanıklık etti.

Albayrak, Pekin ziyaretinin son programında ayrıca dünyanın en büyük bankası olan ve yakın zamanda Türkiye'de de faaliyetlerine başlayan China Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) merkezini ziyaret etti. ICBC Başkanı Yi Huimien tarafından karşılanan Albayrak'ın buradaki temaslarındaTürkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konuları ele alındı.