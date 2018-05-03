İGA’ gençler için iki yarışma düzenliyor

İstanbul
Yeni Havalimanı'nın (İYH) inşası ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA
, 'İGA Liselerarası Model Uçak Eğitimi
ve Yarışması' ve 'Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları Yarışması'na ev sahipliği yapacak. Gençlerin havacılık sektörüne ilgisini artırmayı hedefleyen İGA'nın bu yıl 'Hayallerine uç' mottosuyla tüm Türkiye'deki okulları kapsayacak şekilde genişlettiği Model Uçak Eğitim ve Yarışması için başvurular 18 Mayıs 2018'e kadar devam edecek. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) işbirliği düzenlenen yarışmada öğrenciler, 4'er kişilik takımlar oluşturarak elektrik motorlu model uçak eğitimi alacak. Uçaklarını yarışma kapsamında belirlenmiş kurallar çerçevesinde tasarlayacak ve üretimini yaptıktan sonra uçuracaklar. TOPLAM 24 BİN LİRA ÖDÜL
İYH, gençlerin havacılık sektöründe teknolojinin kullanımına yönelik ilgisini artırmak için bu yıl ilk kez "Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları Yarışması'nı başlatacak. 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında İYH'nda yapılacak Teknofest İstanbul'da gerçekleştirilecek her iki yarışmanın finalinde, birinci takımlar 6 bin, ikinciler 4 bin, üçüncülere ise 2 bin lira değerinde hediye çeki ile ödüllendirilecek.