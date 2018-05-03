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’ gençler için iki yarışma düzenliyor

Yeni Havalimanı’nın inşa eden , gençlere yönelik iki yarışma düzenliyor. Toplamda ise 24 bin liralık ödül verilecek

Giriş Tarihi: 3.5.2018
İGA’ gençler için iki yarışma düzenliyor
Yeni Havalimanı'nın (İYH) inşası ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen , 'İGA Liselerarası ve Yarışması' ve 'Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları Yarışması'na ev sahipliği yapacak. Gençlerin havacılık sektörüne ilgisini artırmayı hedefleyen İGA'nın bu yıl 'Hayallerine uç' mottosuyla tüm Türkiye'deki okulları kapsayacak şekilde genişlettiği Model Uçak Eğitim ve Yarışması için başvurular 18 Mayıs 2018'e kadar devam edecek. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) işbirliği düzenlenen yarışmada öğrenciler, 4'er kişilik takımlar oluşturarak elektrik motorlu model uçak eğitimi alacak. Uçaklarını yarışma kapsamında belirlenmiş kurallar çerçevesinde tasarlayacak ve üretimini yaptıktan sonra uçuracaklar.

TOPLAM 24 BİN LİRA ÖDÜL
İYH, gençlerin havacılık sektöründe teknolojinin kullanımına yönelik ilgisini artırmak için bu yıl ilk kez "Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları Yarışması'nı başlatacak. 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında İYH'nda yapılacak Teknofest İstanbul'da gerçekleştirilecek her iki yarışmanın finalinde, birinci takımlar 6 bin, ikinciler 4 bin, üçüncülere ise 2 bin lira değerinde hediye çeki ile ödüllendirilecek.
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İGA’ gençler için iki yarışma düzenliyor
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