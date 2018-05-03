İstanbul'da konut satışları 2017'de patlama yaptı!

26,1 MİLYON METREKARELİK KONUT SATILDI

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre geçen yıl İstanbul'da 101 milyar 745 milyon 210 bin lira değerinde 26,1 milyon metrekarelik konut satıldı. TUVİMER, gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirdiği Tapusor programının "Yatırım Nereye" projesi kapsamında elde edilen dataları kullanarak hazırladığı "2017 Yılı Konut Sektörü Kiralama ve Satın Alma İşlemleri" başlıklı araştırma raporunun sonuçlarını yayınladı.