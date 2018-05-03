Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Milli enerjide büyük atılım

Milli de büyük atılım

Türkiye 2023'e ve 2050'ye doğru ilerlerken sine sahip çıkıyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli kaynaklara ağırlık veriliyor ve bu alanlara yaygın teşvik sağlanıyor. Hedef, 2050'de enerjide kendi kendine yetmek.

Giriş Tarihi: 3.5.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 10:48
Milli enerjide büyük atılım

"Bağımsız , Güçlü Türkiye" sloganıyla enerjide kurallar yeniden hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan yol haritasına göre Türkiye'nin yerli üretimi ve teknolojileri artıran yatırımlarla enerjide kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelmesi. Milli Enerji ve Maden Politikası stratejisi ile enerjide arz güvenliği ve yerlilik konuları öne çıkıyor. Yenilenebilirde verilen teşvikler devam ederken, özel sektör bu alanlara oldukça büyük ilgi gösteriyor. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleriyle güneş ve rüzgar enerjilerinde rekabet artıyor..

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli enerjide büyük atılım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN