Nisan enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2018 yılı Nisan
ayı enflasyon
rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.06 artış gerçekleşti.- AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA
Ana harcama grupları itibariyle Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 3.54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.32, ev eşyasında yüzde 2.11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1.67 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.04 ile haberleşme oldu. YILLIKAntalyaLA ARTIŞ EV EŞYASINDA
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 16.45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12.03 ve lokanta ve oteller yüzde 11.88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarında gerçekleşti. AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ HATAY, KAHRAMANMARAŞ, OSMANİYE'DE
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 6 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12.55 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12.01 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgelerinde gerçekleşti. YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2.60 ARTTI
Yİ-ÜFE ise 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8.03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.36 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.79, imalat sanayi sektöründe yüzde 2.79, elektrik ve gaz yüzde 0.76, su sektöründe yüzde 0.79 artış olarak gerçekleşti. AYLIK EN FAZLA ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 10.35 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 9.80 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4.81 ile metal cevherleri olarak gerçekleşti.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Nisan ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara malında gerçekleşti.