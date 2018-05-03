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Son Dakika: sorumlusu, erkek arkadaşıyla buluşmasında yakalandı

Son dakika haberi... Terör örgütü 'nin gençlik yapılanmasının sorumlusu olduğu belirlenen Ceren Ç, 'da gözaltına alındı. 3 yıldır aranan şüpheliye ulaşmak için erkek arkadaşını takip eden polis, buluşma sırasında düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 11:42
Son Dakika: MLKP sorumlusu, erkek arkadaşıyla buluşmasında yakalandı

Terör örgütü 'nin gençlik yapılanmasının sorumlusu olduğu belirlenen Ceren Ç, 'da polisin takibindeki erkek arkadaşıyla buluşması sırasında düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÖRGÜTÜN GENÇLİK YAPILANMASININ TÜRKİYE SORUMLUSUYDU

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Ceren Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

3 YILDIR ARANIYORDU

Polis, terör örgütü üyeliği ve propagandası ile Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından yaklaşık 3 yıldır aranan Ceren Ç'nin sevgilisi D.B ile buluşacağı bilgisini aldı.

ERKEK ARKADAŞI İLE BULUŞUNCA YAKALANDI

Takibe alınan erkek arkadaşı ile Çankaya'da buluşan Ceren Ç, istihbarat ve terörle mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Örgüt adına ülke genelinde çok sayıda yasa dışı eyleme katıldığı ve özellikle üniversitelerde örgütlenme çalışmaları yaptığı belirtilen şüphelinin, MLKP terör örgütünün 'de bulunan terör kamplarına eleman sağladığı öğrenildi.

Öte yandan örgütün, bombalı eylemlerde Suriye'deki kamplarda eğitim alan örgüt mensuplarını kullandığı ve ülke genelinde eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan zanlının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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