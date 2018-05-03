TREPAŞ müşteri portalı hizmetini devreye aldı

Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ'nin (TREPAŞ), müşterilerinin istek ve taleplerine daha hızlı cevap verebilmek amacıyla "Müşteri Portalını" devreye aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, abonelerin bu hizmete "www.trepas.com.tr" üzerinden ulaşabileceği belirtildi. Açıklamada, "TREPAŞ, müşterilerinin istek ve taleplerine daha hızlı cevap verebilmek amacıyla "www.trepas.com.tr" sitesi üzerinden devreye aldığı müşteri portalı ile yeniliklerini sürdürüyor. Yeni sistemle müşteriler, adına kayıtlı tüm abonelikleri görebilecek, 12 aylık faturalarını görüntüleyebilecek. Ödenmemiş faturaları ve varsa borç bilgisini öğrenebilecek. Abone bilgi güncelleme işlemlerini kolaylıkla yapabilecek. Ayrıca müşteriler tüm talep ve önerilerini TREPAŞ'a hızlı bir şekilde iletebilecekler." ifadelerine yer verildi.