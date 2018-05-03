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müşteri portalı hizmetini devreye aldı

AŞ'nin (), müşterilerinin istek ve taleplerine daha hızlı cevap verebilmek amacıyla "Müşteri Portalını" devreye aldığı bildirildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 10:22
TREPAŞ müşteri portalı hizmetini devreye aldı

AŞ'nin (), müşterilerinin istek ve taleplerine daha hızlı cevap verebilmek amacıyla "Müşteri Portalını" devreye aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, abonelerin bu hizmete "www.trepas.com.tr" üzerinden ulaşabileceği belirtildi. Açıklamada, "TREPAŞ, müşterilerinin istek ve taleplerine daha hızlı cevap verebilmek amacıyla "www.trepas.com.tr" sitesi üzerinden devreye aldığı müşteri portalı ile yeniliklerini sürdürüyor. Yeni sistemle müşteriler, adına kayıtlı tüm abonelikleri görebilecek, 12 aylık faturalarını görüntüleyebilecek. Ödenmemiş faturaları ve varsa borç bilgisini öğrenebilecek. Abone bilgi güncelleme işlemlerini kolaylıkla yapabilecek. Ayrıca müşteriler tüm talep ve önerilerini TREPAŞ'a hızlı bir şekilde iletebilecekler." ifadelerine yer verildi.

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TREPAŞ müşteri portalı hizmetini devreye aldı
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