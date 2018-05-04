20 mağaza açıp 150 milyon lira ciro yapacak

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Yönetim Kurulu Üyesi Mete Akar, 2018'de öncelikli hedeflerinin yurtiçi ve yurtdışı perakende ağlarını seçkin satış noktalarında genişletmek olduğunu söyledi. Perakendede kontrollü ve kaliteli büyümeden yana olduklarını ifade eden Akar, "Online alışveriş konusunda da ciddi büyüme hedefimiz söz konusu" dedi. Bu yıl yurtiçi ve yurtdışında 20 mağaza açmayı hedeflediklerinin altını çizen Akar, "2018'i 150 milyon liralık bir ciroyla kapatmayı hedefliyoruz" dedi. Global ekonomik veriler ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin her perakende zincirinin planlarında belirleyici olduğunun altını çizen Akar, "Biz 2018 için koyduğumuz büyüme hedefini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. Akar şöyle devam etti: "Yurtdışı, Ege, Akdeniz ve Anadolu'da, perakende ağımızı genişletmeyi; marka bilinirliğimizi artıracak branding çalışmalarına ağırlık vermeyi ve online alışverişi desteklemek için reklam bütçemizi artırmayı planlıyoruz. Tasarım ekibimizi destekleyecek özellikle üniversite öğrencilerine yönelik eğitim ve yarışmalar da planlarımız arasında." ANADOLU ÇOK ÖNEMLİ
Gerek mağazalar gerekse online satıştaki yansımalara baktıklarında Anadolu'nun kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu gördüklerini kaydeden Akar, "Anadolu müşterisi yerli markalara gerçekten değer veriyor. Dolayısıyla ürünlerimizi Anadolu müşterisiyle buluşturmak bizim için büyük keyif. Büyük şehirlerden başlayarak yayılmayı hedefliyoruz" dedi. Şu anda Azarbeycan, Arnavutluk, Makedonya, İran, Rusya
'da satış noktaları olduğunu dile getiren Akar, "Bu yıl özellikle Arap ülkelerinde, Rusya ve Balkanlar'da büyüme hedefliyoruz" diye konuştu. Öncelikli hedefleri arasında online alışveriş sitelerini yurtdışına açmak olduğunu belirten Akar, "Doğru partnerlerle franchise sistemiyle yurtdışında sağlıklı bir büyümenin mümkün olacağını biliyoruz" dedi. 2018'i 150 milyon liralık ciroyla kapatmayı hedeflediklerini belirten Elle Yönetim Kurulu Üyesi Akar, "20 mağazanın yanı sıra online sitemizi yurtdışına açacağız" dedi Mete Akar Hilal Suerdem