Haberler Ekonomi Haberleri 20 mağaza açıp 150 milyon lira ciro yapacak

20 mağaza açıp 150 milyon lira ciro yapacak 2018’i 150 milyon liralık ciroyla kapatmayı hedeflediklerini belirten Elle Yönetim Kurulu Üyesi Akar, “20 mağazanın yanı sıra online sitemizi yurtdışına açacağız” dedi

Giriş Tarihi: 4.5.2018