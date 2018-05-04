2019’da start veriliyor

İklimlendirme sektöründeki bu değişime yönelik açıklamalarda bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan "Enerji
Verimliliği Direktifi"nin yeni fazlarının Türkiye'de de uygulanmaya başlandığını hatırlattı. Bu kapsamda, bakanlık tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucu kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artıracak düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını ve 21 Nisan 2018'de yürürlüğe girdiğini ifade etti.
2 bin litre hacme kadar sıcak su ısıtıcıları ve boylerlerin (sıcak su kazanları) enerji verimlilik kriterlerinin de yükseltileceğini belirten Bakan Özlü şunları kaydetti: "Yönetmelik kapsamında kombilerin içinde yer alan ve ısıtma sistemindeki sıcak su sirkülasyonunu sağlayan devir daim pompalarının daha az elektrik tüketen yüksek verimli pompa olmaları zorunluluğu da getirilecek. Verim değerlerinin yanı sıra enerji etiketlemeleriyle ilgili de bazı yeni düzenlemeler geldi. 70 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi, kazan gibi ısı üreticileri ve 500 litre hacme kadar su ısıtıcıları ve boylerler için üreticilerin enerji verimliliği etiketi düzenlemesi zorunlu olacak. Buna paralel olarak kombi, kazan, ısı pompası veya güneş enerjisi sistemi gibi çeşitli ısı üreticilerinin birlikte kullanıldıkları ısıtma sistemlerinde de tüm ısı üreticisi kombinasyonuna ait enerji etiketlemesinin, uygulamacı firmalar tarafından yapılması konusu da gündeme gelecek." YILDA 1.3 MİLYAR LİRA TASARRUF
Türkiye'deki kombi pazarının yıllık 1.2 milyon adet seviyesinde olduğunu belirten Bakan Özlü, bunun halen yüzde 40'ının "Enerji Verimliliği Direktifi"ne uygun yoğuşmalı cihazlardan oluştuğunu ifade etti. Bakan Özlü, "Yönetmeliğin diğer fazlarının devreye girmesiyle pazarın yüzde 60'lık kısmı da yoğuşmalı cihazlara dönecek. Standart kombilerle yoğuşmalı kombiler arasında yüzde 35 seviyelerinde fiyat farkı olsa da özellikle son üç yılda bakanlığımızın destekleri ve DOSİDER üyelerinin çalışmalarıyla pazar talebinde önemli bir farklılaşma yaşanmayacağını tahmin ediyoruz" dedi. Yoğuşmalı cihazların diğerlerine göre yüzde 15 daha verimli olduğunu belirten Özlü, bunun yakıt tüketiminin azalması anlamına geldiğini söyledi. Özlü, yoğuşmalı ile standart kombiler arasındaki fiyat farkının yapılan tasarrufla birkaç yılda amorti edilebildiğine dikkat çekerek, "Bu değişimle Türkiye'deki doğalgaz tüketiminde yıllık 1.3 milyar liralık tasarruf sağlanmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.