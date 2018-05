2023’te 12 milyon çift ürün satacak

BUGÜN NELER OLDU

Bir dönem gerilla pazarlamanın temsilcisi haline gelen Twigy'nin patronu Sinan Öncel bu yıl sektörde 30'uncu yıllarını kutladıklarını söyledi. Yılsonuna kadar 2.5 milyon çift ürün satmak istediklerinin altını çizen Öncel, "2023 hedefimiz ise 12 milyon çift ürün satmak" diye konuştu. Her sezon 600 civarı yeni model ürettiklerini belirten Öncel, "Yazın sahile giden, kışın ayağı üşüyen ama ille de farklı bir şeyler de arayan insanlar mutlaka bize geliyor" diyen Öncel, şu anda 25 mağaza ve 2 bine yaklaşan satış noktası ile Türkiye'nin her yerine ürün gönderebildiklerini belirtiyor. Mağazalarında 17 numaradan 47 numaraya kadar ürün olduğunu dile getiren Öncel, "Bu nedenle 'bizde her numara var' sloganını kullanıyoruz. Social Bakers araştırmasına göre sosyal medyada en çok etkileşime sahip ikinci marka Twigy. İki ay boyunca listede tek perakende markası Twigy oldu. Satışların yüzde 6'sı da internet üzerinden oluyor" ifadelerini kullandı. Tanıtımda sıradan değil dikkat çekici olmayı ve ses getirmeyi tercih ettiklerini dile getiren Öncel, "Pek çok reklamımız ses getirdi bugüne kadar. Örneğin, Kızıltoprak'taki 'Fenerbahçe Cumhuriyeti Nüfus 25 Milyon' panosu şikayet üzerine indirilmişti. Bu panoyla ilgli savcığlığa ifade verdim. Yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın üzerindeki reklam alanlarında 'Galatasaray Üniversitesi Tarih Fakültesi' yazıyordu. Bu reklamda ayrıca Galatasaray'ın Avrupa ve dünya şampiyonluklarının listesi de vardı. Çok dikkat çekmişti. İçerenköy'deki mağaza açılışımızda dükkanın etrafı 'Zzzıt Erenköy' görseliyle kaplanmıştı. Mahkemelik olduğumuz durumlar oldu zamanında. Ama amacımıza ulaştık" dedi.Bir kategori markası olarak kurulduklarını ve Türkiye'de sıradışı bir kategori yarattıklarını dile getiren Öncel, "İnsanları şaşırtan ve mutlu eden iş fikirleri üretmek DNA'mızda var. Biz kurulduğumuzda 'Bir modadır gelir geçer' demişlerdi. Ama 30 yıldır Twigy ürün satıyor. Satmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı. Twigy'nin satışlarının yüzde 60'ının kışın, yüzde 40'ının yazın yapıldığını dile getiren Öncel, "Yazın plaj ve sokakta giyilecek ürünler hazırlanıyor. Düz ve parmak arası modeller kullanım kolaylığı bakımından her yaz en cok tercih edilen grup. Fakat en hızlı satılan modeller hep platformlu olanlar oluyor. Kışın ise ürünler aynı zamanda hediye olarak tercih ediliyor. Yılbaşı en çok satış yapılan dönem. Son dönemlerde ev botları beğeniliyor" bilgisini verdi. Öncel, müşterilerinin yüzde 80'inin kadın olduğunu ifade ediyor.