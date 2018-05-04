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3 yıllık erteleme sektörü hazırladı

Giriş Tarihi: 4.5.2018
3 yıllık erteleme sektörü hazırladı
İklimlendirme sektöründe 60 yılı aşkın süredir yer alan Alarko Carrier'ın Isıtma Ürün Müdürü , Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan Verimliliği Direktifi (ErP) yönetmeliğinin ülkemizde de yürürlüğe girmesini, ekonomiye ve çevreye olumlu katkısı nedeniyle sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Yönetmelik 2015'te Avrupa'da yürürlüğe girdiğinde olarak hazır olduklarını belirten Mutlu, 'deki 3 yıllık erteleme sebebiyle sektörün de hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. 400 kW ısıtma gücüne kadar konvansiyonel (yoğuşmasız) kombi ve kazanların yurtiçi satış amaçlı üretim ve ithalatının yasaklandığını belirten Erkan Mutlu, "Yönetmelik kapsamında, kombilerde sıcak su sirkülasyonunu sağlayan standart verimli devirdaim pompalarının yerine, daha az elektrik tüketen yüksek verimli pompa kullanma zorunluluğu getiriliyor" dedi. Mutlu sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca 70 kW ısıtma gücüne kadar kombi, kazan gibi ısı üreticileri ile 500 litreye kadar su ısıtıcıları ve boylerler için enerji verimliliği etiketi düzenlenmesi mecburi hale geliyor. Bununla birlikte, kombi, kazan, ısı pompası veya güneş enerjisi sistemi gibi çeşitli ısı üreticilerinin birlikte kullanıldığı ısıtma sistemlerinde de enerji etiketlemesi zorunlu oluyor."

ADIMLARIMIZ HIZLI
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bir süre sonra uygulanacağını ve pazarın tamamen yoğuşmalı cihazlara döneceğini öngördüklerini belirten Mutlu, yoğuşmalı kombi ürün çeşitliliğini geliştirmek için adımlarının hızlı olduğunu ifade etti. Mutlu, "2016'da piyasaya çıkardığımız, Türkiye'nin ilk ve tek premiks çift yoğuşmalı kombisi Seradens Super Plus, sadece ısıtmada değil kullanım suyu üretiminde de yoğuşma yaparak yüzde 110'a varan verim ve çifte kazanç sağlıyor" dedi.
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3 yıllık erteleme sektörü hazırladı
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