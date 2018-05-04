3 yıllık erteleme sektörü hazırladı

İklimlendirme
sektöründe 60 yılı aşkın
süredir yer alan Alarko
Carrier'ın Isıtma Ürün
Müdürü Erkan Mutlu
,
Avrupa Birliği ülkelerinde
uygulanan Enerji
Verimliliği Direktifi (ErP)
yönetmeliğinin ülkemizde
de yürürlüğe girmesini, ekonomiye
ve çevreye olumlu
katkısı nedeniyle sonuna
kadar desteklediklerini
belirtti. Yönetmelik 2015'te
Avrupa'da yürürlüğe girdiğinde Alarko Carrier
olarak
hazır olduklarını belirten
Mutlu, Türkiye
'deki 3 yıllık
erteleme sebebiyle sektörün
de hazırlıklarını tamamladığını
ifade etti.
400 kW ısıtma gücüne
kadar konvansiyonel
(yoğuşmasız) kombi
ve kazanların yurtiçi satış
amaçlı üretim ve ithalatının
yasaklandığını belirten
Erkan Mutlu, "Yönetmelik
kapsamında, kombilerde
sıcak su sirkülasyonunu
sağlayan standart verimli
devirdaim pompalarının
yerine, daha az elektrik
tüketen yüksek verimli
pompa kullanma zorunluluğu
getiriliyor" dedi.
Mutlu sözlerine şöyle
devam etti: "Ayrıca 70
kW ısıtma gücüne kadar
kombi, kazan gibi ısı üreticileri
ile 500 litreye kadar
su ısıtıcıları ve boylerler
için enerji verimliliği etiketi
düzenlenmesi mecburi
hale geliyor. Bununla
birlikte, kombi, kazan, ısı
pompası veya güneş enerjisi
sistemi gibi çeşitli ısı
üreticilerinin birlikte kullanıldığı
ısıtma sistemlerinde
de enerji etiketlemesi
zorunlu oluyor." ADIMLARIMIZ HIZLI
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bir süre sonra uygulanacağını ve pazarın tamamen yoğuşmalı cihazlara döneceğini öngördüklerini belirten Mutlu, yoğuşmalı kombi ürün çeşitliliğini geliştirmek için adımlarının hızlı olduğunu ifade etti. Mutlu, "2016'da piyasaya çıkardığımız, Türkiye'nin ilk ve tek premiks çift yoğuşmalı kombisi Seradens Super Plus, sadece ısıtmada değil kullanım suyu üretiminde de yoğuşma yaparak yüzde 110'a varan verim ve çifte kazanç sağlıyor" dedi.