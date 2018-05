500 milyar dolar ciro 1 milyon istihdam

BUGÜN NELER OLDU

Amerika, Avrupa, Asya ya da Afrika'nın en işlek caddelerinde yürürken bir anda karşımıza çıkan, yarattığı 'burada yalnız değilsiniz' hissiyle her Türk vatandaşının gururunu okşamayı başaran Türkiye'nin marka elçileri perakendeciler, yaşanan her türlü sıkıntıya rağmen yollarına devam edip ayaklarını gazdan çekmiyorlar. 2023 için 500 milyar dolar ciro, 2 milyon kişilik istihdam ve 205 bin mağaza hedefi koyan markalar, bir yandan da dünyada en hızlı büyüyen ilk 50 markası içinde Türkiye'den en az 10 perakende firmasının yer alması, dünya perakendeciliğinde 15'inci sıradan 9'unculuğa yükselmek için de bütün gücüyle çalışıyor. Sektör temsilcilerinin şu sıralar değişmeyen gündemi ise iklim değişikliği ve yurtdışında büyüme. İklim değişikliği nedeniyle koleksiyonlarını kıta kıta, ülke ülke değiştiren markalar, trendleri de takip edip en hafif, en yumuşak, en modern, en zarif, en moda, en şık olan giysileri üretmek için 7x24 genç tasarım ekipleri ve nitelikli işgücüyle durmadan değer yaratıyor. Bu yarattıkları değerin başka memleketlerde takdir görmesi ise en büyük hedefleri. Bu yüzden sürekli yeni pazar arayışındalar. Kimi zaman direkt yatırım kimi zaman da işbirlikleri ile girdikleri pazarlarda kendi markaları dışında Türkiye markasını yükseltiyorlar. Perakende son tüketiciye birebir dokunan yegane sektörlerden. Müşterinin tepkilerini birebir alıp bu doğrultuda stratejilerini belirleyen sektör aynı zamanda başlattığı sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumun her kesiminden kadına, çocuğa, yaşlıya, engelliye, hastaya ulaşıp hayatlarına dokunuyor. Ulaştırdığı yardım ve desteklerle Hakkari'de ayakları üşüyen bir çocuğun yüzündeki tebessümü, evini geçindirmek için nakış işleyen Ayşe teyzenin umudu, şiddet gören kadınların sesi, okumak isteyen yüzlerce kızın aydınlığı, görmeyen bir gencin iş imkânı olup toplumun içine karışıyor. İşte bu yüzden perakende büyüdükçe istihdam büyüyecek, umutlar büyüyecek, Türkiye markası büyüyecek...