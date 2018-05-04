500 milyon TL sınırını aşacağız

Adil Işık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık
, 2018 yılında 20 mağaza açmayı hedeflediklerini söyledi. "2018 yılında doğru uyguladığımız ve yüksek verim aldığımız uygulamaları çoğaltmak en önemli hedefimiz. Bu doğrultuda mağazalarımızı revize etmeye devam edeceğiz, 2018 yılında bu şekilde revizyonları 20 mağazamıza uygulamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da 2018 yılı hedefimiz verimlilik" diyen Işık, bu yıl içinde 5 mağaza açtıklarını, kalan aylarda ise çok iyi projelerde veya fırsat çıkması durumunda planladıkları lokasyonlarda yeni mağazalar açacaklarını ifade etti. "Hedefimiz 2018 yılını toplamda 10 yeni mağaza ile tamamlamak. Perakende ciromuzun 2018 yılında 500 Milyon lira sınırını aşmasını planlıyoruz" diyen Işık, erken seçim dolayısıyla planlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını, yılın başında yaptıkları planları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Yatırım planlarını 20 mağaza yenilemesi ve 10 yeni mağaza açılışı şeklinde yaptıklarının altını çizen Işık, "Ayrıca yatırım planımız dahilinde kullandığımız ERP'ye yeni yatırımlar yapıyoruz. Digital dönüşüm kapsamında ayırdığımız yatırım bütçelerini de kullanmaya devam ediyoruz" dedi. DUBAİ VE İRAN'DA BÜYÜYECEK
Anadolu'da oldukça yoğun bir müşteri kitleleri olduğunu ifade eden Işık, "Dolayısıyla doğru lokasyonlarda mağazalarımızı açarak büyümemizi sürdürüyoruz. Ayrıca online satış sitemiz ile ülkemizin her noktasına ulaşabiliyoruz" dedi. Ana stratejimiz mevcut ülkelerde varlığımızı güçlendirmek
Yurtdışında özellikle yeni ülkeye girişten ziyade mevcut ülkelerdeki varlıklarını kuvvetlendirmenin ana stratejileri olduğunu belirten Işık, şöyle devam etti: "Bunun yanında ise yeni ülke olarak Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Mall'da yeni mağazamız geçtiğimiz ay açıldı. Rusya'da 22, Suudi Arabistanda 12, Azerbaycan da 4, İran'da 5 mağaza ile hizmet veriyoruz. Mevcut bulunduğumuz ülkelerde pazar payımızı artttırmak, ilgili pazarlarda en büyük partnerlerle çalışmak ana stratejilerimizi oluşturuyor. Dubai ve İran'da büyüme planlarımız devam ediyor."