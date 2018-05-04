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Aslolan milletin verdiği nottur S&P’nin ansızın gerçekleştirdiği not indiriminin siyasi olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, “Sizin notunuzun bizim için kıymeti harbiyesi yok. Aslolan milletin verdiği nottur” dedi