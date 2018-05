Aslolan milletin verdiği nottur

P'NİN

Başbakan Binali Yıldırım , uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P), ekonomik gerekçeleri olmayan ve seçim öncesi adeta tetikçilik görevini yerine getirmek için verdiği not indirim kararına sert tepki gösterdi. AK Parti TBMM Grubu'nda konuşan Binali Yıldırım, Türkiye 'nin kazanımlarına ilaveten yapılan hizmetlerin yok olmasına izin vermediklerini belirterek, "Terörle başaramadıklarını, ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaksınız. Bir değerlendirme kuruluşu, hiç programında yokken, gündeminde yokken, bir gece ansızın toplanıyor, Türkiye'nin notunu düşürüyor. Not düşürürken gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmeyen şeyler. Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor, tamamen siyasi, 'AK Parti'ye nasıl zarar verebiliriz' diye seçim sürecinde, buna göre kurgulanmış bir senaryo. Reyting kuruluşları, sizin notunuzun, bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için not, milletin verdiği nottur. 24 Haziran da o notun alınacağı gündür" dedi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, plan ve projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürdüklerini ifade etti. Yatırım, üretim, istihdam esaslı ekonomiyi geliştirdiklerini, Türkiye'yi 3.5 kat büyüttüklerini anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Asla rehavete, yılgınlığa kapılmadık" açıklamasında bulundu.TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesine ilişkin, "Türkiye ekonomisinin durumunu eksik ve yanlış yansıtıyor" açıklamasında bulundu. Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası olarak buna en güzel tepkiyi, bu haksız analizi dikkate dahi almadan, ekonomik faaliyetlerimizi artırmaya devam ederek vereceğiz. İlk çeyrek büyüme rakamı olumsuz beklenti içinde olanların tahminlerini bir defa daha boşa çıkartacak" diye konuştu.Ticaret Odası ( İTO ) verilerine göre bu yılın ilk 4 ayında İstanbul'da yabancı ortaklı firma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artarak 2 bin 484 oldu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'yi Bolivya ve Paraguay gibi ülkelerin altında değerlendiren Standard&Poor's'a (S&P) en açık cevabı, İTO'da yeni açılan yabancı sermayeli şirketlerin verdiğini kaydetti. S&P'nin 'not senaryosu'nun tutmadığını aksine yabancı yatırımcının İstanbul'a koştuğunu kaydetti.