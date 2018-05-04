Ekonomiye 1.5 milyar dolar katkı sağlanacak

Enerji Verimliliği Direktifi'nin (ErP
) yürürlüğe girmesiyle konvansiyonel ürünlerin artık üretimi gerçekleşmeyecek olsa da bu uygulamayı sadece iklimlendirme sektörünün değişimi olarak tanımlamanın doğru olmadığını belirten Baymak CEO'su Ender Çolak
, "ErP, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmamıza katkı sağlayacak çevreye, tüketiciye ve ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir değişimin başlangıcı. Sadece evlerdeki bireysel kombiler değil, apartmanlarda merkezi ısıtmada kullanılan ürünlerin de artık yoğuşmalı olacağını düşündüğümüzde, orta vadede enerji alanında etkisi ciddi oranda hissedilecek bir gelişme" diye konuştu. YENİ ÜRÜN İÇİN HEYECANLIYIZ
Bu sürece uzun zamandır hazırlandıklarını ve yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini belirten Çolak, "Bu yıl tasarımı ve teknolojisi tamamen Baymak'a ait olan yeni bir yoğuşmalı kombi üzerinde çalışıyoruz. Bu ürün tasarlanırken tüketicimizin tercihini ön planda tuttuk. Proje kapsamında 12'si Türk toplam 30 mühendis çalışıyor. 2019'un ilk aylarında tamamlanacak yeni ürünümüzle hem ülkemizde hem de pek çok farklı ülkede tüketiciler ile buluşacağız" ifadelerini kullandı. FATURALAR 3'TE 1 ORANINDA AZALACAK
Yoğuşmalı kombiye geçişin ekonomiye önemli katkısı olduğunu hatırlatan Çolak, "Sadece, yoğuşmalı kombilerin üretim ve satışının yapılmaya başlanması binaların yalıtım ve konumuna paralel tüketimde yüzde 25-35 tasarruf sağlayarak faturalarda 3'te bir oranında düşüş yaratacak. Türkiye'de konut ısıtması için 4.5 milyar dolar doğalgaz ithalatının da olduğunu düşünürsek ErP ile ülke ekonomisine 1.5 milyar dolar katkı sağlanacak" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Yoğuşmalı kombilerin, mevcut ürünlere göre yüzde 40-50 daha yüksek fiyata sahip olması tüketicilerde bir çekince yaratabilir. Ancak tüketicilerimiz, alırken değil kullanırken tasarruf ettiren ürünlerle uzun vadede daha kârlı olacaklar. Baymak olarak son 5 yıldır yaptığımız yatırımlarla sektörden ayrıştık bu nedenle 2018 için yoğuşmalı kombi pazarında yüzde 15 gibi iddialı bir büyüme hedefimiz var."