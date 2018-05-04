Emekliye son dakika zam müjde! Emekli maaşına gelecek zam belli oldu

Türkiye'de 12 milyon emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için detaylar netleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın da yaptığı açıklama doğrultusunda emekli maaşlarına beklenen ikramiye ve düzenlemelerle ilgili enflasyona bağlı olarak ilk 4 ay verisi şekillenmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri, yapılacak zam hakkında da ipuçları vermeye başladı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarındaki artışı belirleyecek enflasyon detaylarında ilk 4 aylık süreç belli oldu.