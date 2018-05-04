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Emekliye son dakika müjde! Emekli maaşına gelecek zam belli oldu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği son dakika haberi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Uzun süredir konuşulan Temmuz zammıyla ilgili detaylar netleşmeye başlarken emeklilerin de en çok arattığı konuların başında emekliye ne kadar zam gelecek? sorusu yer alıyor. Özellikle Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde müjde üstüne müjde verdiği açıklamalarından sonra milyonlarca emekli daha çok heyecanlanmıştı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranlarını 2018 yılının ilk 6 aylık enflasyon durumu belirleyecek. Bu şekilde SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yapılacak zam oranı da netleşti. İşte emekli maaşı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 4.5.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 10:08
Emekliye son dakika zam müjde! Emekli maaşına gelecek zam belli oldu

Türkiye'de 12 milyon emeklinin merakla beklediği Temmuz mı için detaylar netleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın da yaptığı açıklama doğrultusunda emekli maaşlarına beklenen ikramiye ve düzenlemelerle ilgili enflasyona bağlı olarak ilk 4 ay verisi şekillenmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri, yapılacak zam hakkında da ipuçları vermeye başladı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarındaki artışı belirleyecek enflasyon detaylarında ilk 4 aylık süreç belli oldu.

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Emekliye son dakika zam müjde! Emekli maaşına gelecek zam belli oldu
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