Enerji Bakanı Albayrak Çin’de

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çin
'in başkenti Pekin'de enerji alanında önemli görüşmelerde bulundu. Albayrak, programının ilk ayağında Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin ileriye taşınması konusunda fikir birliğine varıldı. Ardından Albayrak, Çin Elektrik Yatırım Şirketi'ni (SPIC) ziyaret etti. Burada SPIC Başkanı Mıng Cıngping ve Çin Nükleer Teknik Şirketi (SNPTC) Başkanı Vang Fıngşüe ile bir araya gelen Albayrak'ın temaslarında, Türkiye
'de yapılması planlanan üçüncü nükleer santral konusu görüşüldü. Albayrak'ın bir sonraki durağı ise yine nükleer teknoloji alanında oldu. Çin Atom Enerjileri İdaresi (CAEA) Başkanı Vang Yiren ile bir araya gelen Albayrak'ın görüşmesinin ardından, CAEA ile AR-GE, insan kaynakları, eğitim alanlarında işbirliği yapılması için mutabakat sağlandı. Albayrak, buradaki temasları sonrası dünyanın en büyük elektrik dağıtım kapasitesine sahip organizasyonlarından biri konumundaki Çin'in State Grid şirketini ziyaret eti. Kurumun başkanı Şu Cinbao ile görüşen Albayrak, şirketin elektrik üretim ve dağıtım ağına ilişkin kapsamlı bilgi aldı. Ardından elektrik alanında işbirliğini geliştirmek için iyi niyet anlaşması imzalandı. Albayrak, ayrıca dünyanın en büyük bankası olan ve yakın zamanda Türkiye'de de faaliyete başlayan China Industrial and Commercial Bank
of China'yı (ICBC) ziyaret etti. ICBC Başkanı Yi Huimien tarafından karşılanan Albayrak'ın görüşmesinde Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konuları ele alındı.