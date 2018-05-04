Garanti Bankası'na dev kaynak! 3 dilimli sendikasyon imzalandı.

Garanti Bankası tarafından KAP'a yapılan açıklama doğrultusunda 2 Mayıs'ta 367 gün vadeli 457 milyon doları ve 670.5 milyon euro ile 2 yıl 1 gün vadeli 145 milyon dolar tutarında üç ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, 17 ülkeden 38 bankanın katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyetinin sırasıyla Libor artı yüzde 1.30, Euribor artı yüzde 1.20 ve Libor artı yüzde 2.10 olarak gerçekleştiği ifade edildi.