Markalarımız ekonomimizin özel kuvvetleridir

Çoğunluğu yabancı yatırımcıların kontrolündeki bazı AVM
'lerin günlük kur üzerinden kira ısrarının markalara faturası her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Perakendeci, kur farkından dolayı AVM'lere bu yıl 2015'e göre en az 3 milyar TL daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel
, yabancı grupların yönetimindeki bazı AVM'lerin döviz
le kira ısrarının Türkiye'de organize perakendenin geleceğini tehdit ettiğinin altını çizdi. Öncel, AVM yönetimlerinin günlük kurdan kira dayatmasına karşı acil olarak yasal düzenleme yapılmasını istedi. BMD'nin düzenlediği Yurt Dışı Açılım (YDA) toplantısında dövizle kira konusunu değerlendiren Öncel şunları söyledi: "Hesap çok basit. Türkiye'deki AVM'lerde 12 milyon metrekare kiralanabilir alan var. Perakendeci bu alanın yüzde 35'i, yani 4,2 milyon metrekaresi için günlük kur üzerinden kira ödüyor. En düşük metrekare kira bedeli olan 30 dolar / euro sepeti üzerinden hesaplarsak 3 yılda kira maliyetlerimiz yüzde 70 arttı. 2015'te 4.1 milyar TL olan yıllık maliyetimiz bugün 7 milyar TL'ye dayandı. Günlük kurda ısrar eden AVM'lere bu yıl fazladan en az 3 milyar TL fazladan ödeme yapacağız. Bu rakamla 10 bin mağaza açabilir veya 5 bin TL brüt maaşla bir yıl boyunca 54 bin kişiyi istihdam edebilirdik." AYD'DEN AKIL DIŞI BİR ÖNERİ
Önümüzdeki dönemde maliyetin çok daha ağırlaşacağından endişeli olduklarının altını çizen Öncel, "Çünkü ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları ve tırmanan Rusya - ABD geriliminin dövizi yıl sonunda nerelere taşıyacağın�� bilemiyoruz, devletimizden piyasa kuralları içinde mutlaka bir yasal düzenleme bekliyoruz. Öte yandan, bölgemizde yaşanan sıkıntılar karşısında markalarımıza destek veren, hiçbir mazerete sığınmayıp anlayış gösteren ve kuru düşük tutan AVM'lere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Dövizle kiralamaya BMD olarak defalarca dikkat çektiklerini hatırlatan Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, '10 yıl sonra TL'ye geçebiliriz' açıklaması yaptı. Kamuoyunu derinliksiz sözde araştırmalarla yanlış bilgilendiren Belgü'nün bu 'akıl dışı' önerisini biz 'kara mizah' örneği olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu çatısı altında müzakere çağrımıza hiç cevap alamadık. Bu konuda daha önce de paylaştığımız önerilerimiz hâlâ geçerliliğini koruyor." Kur dengeyi bozuyor
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz da, dövize dayalı ticaret ve kiralama sisteminin piyasaların dengesini bozacak bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Borçların ve kiraların döviz, gelirlerin ise TL cinsinden olmasının sektörde açık pozisyon yarattığını ifade eden Yılmaz, "Dolarizasyon Türkiye'ye ve perakendeye olduğu kadar vatandaşa da zarar veriyor. Maliyetleri arttıran en önemli kalemlerden kira konusunda kalıcı çözüm için mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyor" dedi. Fazla zaman yok
Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo ise, döviz kurunun maliyetlere etkisini görmek için üretici ve tüketici enflasyonuna bakmak gerektiğini, son yıllarda ÜFE'nin TÜFE'den 3 puan daha yukarıda olduğunu söyledi. Kariyo, "Sektörde enflasyonun altında fiyat artışı yapabildiğimiz için kârlılığımız her geçen yıl düşüyor. Ortada ciddi bir sorun var. Artık birlikte bir şeyler söylemek durumundayız ve ne yazık ki önümüzde fazla zaman yok." Kalıcı çözüm için 6 maddelik teklif
Günün piyasa gerçekleriyle uyuşmayan kira sözleşmeleri en kısa zamanda yenilenmeli.
İsteyen kirasını yine dövizle ödeyebilir ancak yeni projelerde markalara mutlaka TL seçeneği sunulmalı.
Dövizle borçlanmada olduğu gibi dövizle kiralamaya da sınırlama getirilmeli.
Yasal mevzuat markalarımızı döviz kuruna esir etmeyecek şekilde güncellenmeli.
Perakendeci zarar eden mağazadan üç ay önceden haber verme koşulu ile cezasız bir şekilde çıkabilmeli.
Ülkemizde pek çok AVM'de uygulanan 'kazan - kazan' formülü ve 'ciro kirası' uygulaması yaygınlaştırılmalı.